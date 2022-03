Rusya kendi propagandasını yaymak için TikTok fenomenlerini mi kullanıyor?

Rusya’nın Kremlin propagandasını yaymak için bazı platformlar üzerinden TikTok fenomenleriyle iletişime geçtiği ve çeşitli direktifler ile Rusya yanlısı içerikler paylaştırdığı iddia edildi.

Ukrayna’yı işgal etmesi ve bu yönde aldığı şaşırtıcı kararlar ile gündemden düşmeyen Rusya ve yönetimi, işgali dijital platformlarda da sürdürmeye kararlı gibi görünüyor. Son gelişmelere göre, geçtiğimiz günlerde alınan sosyal medya yasaklarına rağmen Rusya’nın sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı öne sürülüyor.

New York merkezli haber platformu VICE News, Kremlin-yanlısı içerikler paylaşmaları için çeşitli TikTok fenomenlerine ödeme yapıldığını ve bunun koordine bir kampanya ile sürdürüldüğünü iddia ediyor.

Habere göre gizli bir Telegram kanalı üzerinden TikTok fenomenleriyle iletişime geçiliyor ve bu kanal üzerinden fenomenlerin ne söyleyecekleri, videoları nerede çekecekleri, hangi hashtag’leri ve emojileri kullanacakları ve paylaşımlarını ne zaman yapacaklarını anlatan çeşitli talimatlar veriliyor.

İşgalin başladığı günden itibaren bu kampanyaların sürdürüldüğü ve şimdiye kadar milyonlarca takipçisi olan yüksek profilli birçok fenomenin kampanyaya dahil edildiği belirtiliyor.

İşin ilginç yanı ise 7 Mart 2022 tarihinde TikTok’a video yüklemeyi yasaklamış olmasına rağmen Rusya’nın bu propaganda kampanyalarını durdurmamış olması.

Bahsi geçen Telegram kanalı sosyal medya influencer’larını işe alan ve gazeteci olduğunu iddia eden anonim bir yönetici tarafından yönetiliyor. Kanal yöneticisi minimum görüntüleme sayıları, paylaşım zamanları gibi gereklilikleri belirliyor ve işe alacağı fenomenlerden paylaşım başına ne kadar ücret talep ettiğini soruyor. Ayrıca uygulanan TikTok yasağını nasıl aşacakları da anlatılıyor. Ödemenin hangi kaynaktan yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü ise kanal yöneticisinin ulusal birlik çağrısı yapılan yeni bir reklam kampanyası ile TikTok kullanıcılarından Putin’in Rusya’daki etnik gruplara birlik olma çağrısını anlatan videolar çekmesini istediği belirtiliyor.

