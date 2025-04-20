RTÜK’ün yeni adı “RİTÜK” (Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu) olacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dijital yayıncılık ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Şahin'in açıklamasına göre RTÜK'ün ismi yakında "Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu” (RİTÜK) olarak değiştirilebilir.

RTÜK Başkanı, kurumun "internet yayınlarını" da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılacağının ipuçlarını verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ün ismi çok yakında değişebilir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yapılandırma ile birlikte kurumun “Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu” (RİTÜK) adını alabileceğini ifade etti.

Sabah Gazetesi’nin YouTube kanalına konuk olan Şahin, dijital yayıncılık ile ilgili bazı düzenlemeler getirmeye niyetli olduklarından bahsetti. Bu alandaki denetim yetkilerinin artırılmasının amaçlandığını, isim değişikliği kararının da buna hizmet edeceğini aktardı.

RTÜK dijital yayıncılık denetimlerini sıkılaştırıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin verdiği demeçte dijital yayıncılığa karşı denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını ifade etti. RTÜK’ün dijital platformlar üzerindeki kontrolünün genişletileceği söylendi.

Şahin’in açıklamasına göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ismi yakında “Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu” (RİTÜK) olarak değişebilir.

“RTÜK değil RİTÜK olsun istiyoruz. Bir çalışmamız var. Meclis karar verecek” diyen Şahin, kurumun yeniden yapılandırılacağının sinyallerini verdi.

Yeni düzenlemeye ilişkin ilk detayları paylaşan RTÜK Başkanı sokak röportajlarındaki uygunsuz dil, canlı yayın içeriklerindeki hareket barındıran söylemler ve dijital platformlarda işlenen temalarla alakalı düzenlemelerin gelebileceğini aktardı.

Fakat yine de bu dijital platformlar için uygulanacak RTÜK denetiminin televizyon kanallarına uygulanan denetimle aynı ölçekte olmayacağı belirtildi. Dijital yayıncılık alanında daha disiplinli bir ortam yaratılmak istenildiği paylaşıldı.

Dijital yayıncılar için “RTÜK lisansı” uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yine aynı programda dijital yayıncılık faaliyetleri gösteren kuruluşlarla alakalı önemli ifadelere yer verdi. RTÜK lisansı almamak için bazı yayıncıların yurt dışından yayın yaptıklarını söyleyerek şu uyarıda bulundu: