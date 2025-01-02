RTÜK üyesinden çarpıcı açıklama: “TRT Tabii lisanssız kaçak yayın yapıyor”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, TRT Tabii'nin lisanssız kaçak yayın yaptığını öne sürdü.

İddialara göre TRT'nin dijital platformu, yayın hizmeti için RTÜK'ten lisans almadı.

TRT ya da RTÜK'ten henüz iddialara ilişkin bir cevap gelmedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı tarafından yapılan dikkat çekici bir açıklama, kamu yayıncısı TRT’nin Tabii platformu ile yasalara aykırı bir şekilde kaçak yayın yaptığını öne sürüyor. Ahmet Kural’ın başrolün oynadığı Gassal dizisi ile adından söz ettiren platform, bu çarpıcı itirafla büyük bir yankı uyandırdı.

TRT bünyesinde faaliyet gösteren Tabii platformu zaten bir süredir tartışma konusu haline gelmişti. Ücretsiz planın yanı sıra yakın zaman önce ücretli abonelik sistemini de uygulamaya alan platform, reklamsız bir seyir deneyimi için aylık ücret talep etmeye başladı.

Bunun üzerine bazı kullanıcılar, vatandaşların verileriyle finanse edilen bir kamu kurumunun paralı yayın yapmasına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Şimdi CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın iddialarıyla birlikte ise uygulama daha geniş bir kitle tarafından tartışılmaya başlandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı neler söyledi?

RTÜK üyesi İlhan Taşçı şahsi X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Tabii’nin RTÜK’ten lisans almadığını ve şu anda kaçak bir şekilde yayın yaptığını iddia etti. Taşçı’nın açıklaması şu şekilde oldu:

“TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor! Türkiye’nin dijital platformu olarak lanse edilen Tabii dijital platformu lisanssız kaçak yayın yapıyor! Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. RTÜK de lisanslama için resmî girişimde bulunmadı; kaçak yayını izledi. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor. Böylece hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor. Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor. Lisans almayınca beni kim denetleyebilecek!”

Bilindiği üzere Türkiye’de faaliyet gösteren dijital platformlar, RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu taşıyor. Ancak Tabii platformunun lisans almadan hizmet verdiğine yönelik iddialar, eleştiri oklarını TRT’ye karşı yöneltiyor.

Şimdilik TRT ya da Tabii’den konuya ilişkin herhangi bir cevap gelmedi. Şu anda bu iddiaların herhangi bir şekilde doğrulanmadığını da eklemekte yarar var.