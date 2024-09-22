RTÜK Başkanından Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’a göndermeli sert açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı yazılı açıklamada dikkat çekici ifadelerde bulundu. Son günlerde sosyal medya platformlarında tartışma yaratan bazı konulara değinen Şahin son açıklamasıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Sosyal medya ve internet platformlarında yer alan içeriklerle ilgili konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde Ali Biçim ve Mesut Can Tomay tarafından yayınlanan, belli bir kesimin tepkisini toplayan YouTube videosu ile ilgili de konuştu. Şahin’in konuya ilişkin ifadeleri oldukça ses getirdi.

RTÜK Başkanı: “Rezaletin bini bir para”

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın YouTube’da yayınlanan S.O.B.A. adlı video serisine kısa süre önce ünlü manken ve oyuncu Didem Soydan konuk oldu. Biçim ve Tomay’ın programda konuk Didem Soydan’ın ayakkabısından viski içmeleri sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

İnternet dünyasında oldukça ses getiren bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırarak eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yayınlanan video, içerik denetimsizliği ve seviyesizlik tartışmalarını beraberinde getirerek günlerce konuşuldu. Son olarak konuya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şahin konuşmasının bir bölümünde isim vermeden söz konusu videoya da değinerek şu açıklamaları yaptı:

“Bazı YouTube yayıncıları, çok özür dileyerek söylüyorum, hayat kadınlarını yayınlarına, yarı çıplak kıyafetlerle konuk alarak terbiye yoksunu sohbetler edebiliyor. YouTube çocukların ağırlıklı olarak kullandığı bir mecra. Burada neredeyse iç çamaşırlarını göreceğimiz şekilde giyinen insanlar YouTube’da yayına alınıyor, bakıyoruz bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para. Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor. İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Aile kurumunu muhafaza etmek şart.”

“Bu gazetecilere hakarettir”

RTÜK Başkanı tarafından yapılan açıklamada ayrıca son dönemlerde oldukça tartışılan sokak röportajları konusuna da değinildi. Şahin’in bununla alakalı ifadeleri ise şöyle oldu: