Ulaştırma Bakanı’ndan dijital yayıncılara destek: “Google karşı inisiyatif alacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda dijital medya temsilcileriyle buluştu.

Dijital yayıncıların şikayetlerini dinleyen Bakan Uraloğlu, sorunlar için yeni yol haritaları belirledi.

Google algoritmalarına karşı şikayet eden temsilcilere destek veren Bakan Uraloğlu, bu konuda inisiyatif alacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dijital medya temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleşen toplantıda, Google’ın son dönemdeki algoritma değişikliklerinin yayıncılık faaliyetlerini sert bir şekilde etkilediği ifade edildi.

Dijital medya temsilcileri, Bakan Uraloğlu’na Google algoritmalarına ilişkin şikayetlerini paylaştı. Google’ın değişen algoritmalarının nasıl çalıştığına dair herhangi bir bilgi vermediğine değinen temsilciler, bu nedenle içeriklerinin görünürlüğünü korumak ya da artırmak için neler yapabileceklerini bilmediklerini ifade etti.

Google’ın algoritma değişikliklerinden sert şekilde etkilendiklerini söyleyen dijital medya temsilcileri, bu algoritmaların daha şeffaf bir hale gelmesi konusunda isteklerini paylaştı. Bakan Uraloğlu bununla alakalı olarak dijital yayıncıların yanında olduklarını dile getirdi.

Milliyet’in haberine göre sektördekilerin şikayetlerini dinleyen Bakan Uraloğlu, dijital yayıncılara destek sözü vererek şu ifadeleri kullandı:

“Yayıncılarımızın yanındayız. Bu konuda inisiyatif alacağız. Telif yasası süreci ve Google’ın reklam pazarıyla ilgili de ilgili bakanlıklar ile görüşüp, koordine halinde elimizden geleni yapacağız.”

Dijital yayıncılar Google ile muhatap bulamıyor

Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise dijital yayıncıların Google ile Türkiye’de bir muhatap bulamamasına ilişkin oldu. Google’ın ülkemize temsilci atamaması, yayıncıların problemlerini doğrudan aktarabilecekleri ve çözüm üretebilecekleri bir sistem olmamasına yol açıyor. Bu da yayıncılar ile Google arasındaki iletişimsizliği artırarak sürecin yavaşlamasına neden oluyor.

Öte yandan yayıncılar dijital telif yasasına ilişkin görüşlerini de paylaştı. Daha sürdürülebilir bir yayıncılık anlayışı için telif hakkı korumasının şart olduğu ifade edildi. Bakan Uraloğlu’nun konuya ilişkin cevabı ise şu şekilde oldu:

“Telif için Kültür ve Turizm Bakanımız ile, vergi kaybı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız ile, rekabet ihlali için de Ticaret Bakanımız ile görüşeceğim. İnisiyatif alacağız. Dijital yayıcılarımızı yalnız da, sahipsiz de bırakmayız.”

Google’ın reklam gelirinde tekel oluşturduğu söyleniyor

Bunların yanı sıra ayrıca Google’ın ülkemizdeki reklam gelirlerinin büyük bir kısmını kontrolü dahilinde tutmasına da değinildi. Türkiye’deki reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ının Google’a ait olduğu ifade edildi. Bunun da dijital medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlığı adına tehlike doğurduğu belirtildi.

Dijital medya temsilcileri, alternatif reklam kanallarına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Bakan Uraloğlu bununla alakalı olarak çeşitli çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

“Tüm bu süreçlerde yanınızdayız” diyerek dijital yayıncılara destek mesajı veren Bakan Uraloğlu, “Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Tüm sorunlarınızı takip edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.