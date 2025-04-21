Redmi Watch Move, 14 gün pil ömrüyle piyasaya çıktı

Uygun fiyatlı akıllı saat arayanlar için Xiaomi yeni cihazını piyasaya sundu.

Redmi Watch Move, 140'tan fazla egzersiz modunu destekliyor.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan akıllı saatin yakında Türkiye ve diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Hindistan pazarında yeni akıllı saatini piyasaya sundu. Bir süredir heyecanla beklenen Redmi Watch Move resmen tanıtıldı. Cihaz genellikle daha pahalı modellerde bulunan ilgi çekici özellikler ve rekabetçi bir fiyata ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı saat modelinin öne çıkan özellikleri arasında büyük AMOLED ekranı, 10 günden fazla pil ömrü, Always-On Display (AOD) özelliği, suya dayanıklılık için IP68 sertifikası ve 140’tan fazla egzersiz özelliği yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Redmi Watch Move özellikleri

FoneArena’ya göre yeni Redmi akıllı saati 390 x 450 çözünürlüğe, 600 nit tepe parlaklığa, Always-On Display (AOD) ve %74 ekran gövde oranına sahip 1,85 inç 2,5D kavisli AMOLED ekran sunuyor. Kullanıcılar Mi Fitness uygulamasındaki beş düzenlenebilir düzen ve 200’den fazla saat yüzüyle cihazı özelleştirebiliyor.

Ürün antibakteriyel ve cilt dostu kayışlarla geliyor. Aynı zamanda kolayca değiştirilebilmesini sağlayan hızlı çıkarma mekanizması sunuyor. Yan tarafta AI Q&A, kapatma ve yeniden başlatma için dokunma, kaydırma ve uzun basma eylemlerine sahip dönen bir tepe bulunuyor.

Xiaomi’den gelen bilgilere göre Redmi Watch Move tek bir şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Sadece 10 dakikalık şarjla 2 günlük kullanım imkanı sunan akıllı saat, Always-On Display özelliği devre dışı bırakıldığında ise 5 güne kadar dayanabiliyor.

Cihaz uyku takibi, kalp ritmi, stres, kan oksijenasyonu ve adet döngüsü gibi özelliklerle sağlık takibinde yüzde 97 doğruluk sunmayı vadediyor. Fitness bölümünde 140’tan fazla egzersiz modu ve yedi aktivitenin otomatik algılanması bulunuyor. Bunlar arasında koşu, koşu bandı, yürüyüş, bisiklet, kürek, eliptik ve ip atlama gibi aktiviteler yer alıyor.

Redmi Watch Move modeli 30 dakikaya kadar 1,5 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık sunan IP68 sertifikasına sahip. İşletim sistemi olarak cihaz fabrikadan HyperOS yüklü olarak geliyor.

Ürünün diğer özellikler arasında Bluetooth araması, hızlı cevaplar, tuş takımı, arama geçmişine erişim, müzik ve kamera kontrolleri, telefonumu bul, kronometre, alarm ve çok daha fazlası yer alıyor.

Redmi Watch Move fiyatı

Hindistan’da Silver Sprint, Black Drift, Blue Blaze ve Gold Rush renk seçenekleriyle satışa sunulan Redmi Watch Move’un fiyatı belli oldu. Cihaz şu anda 1.999 rupi (yaklaşık 900 TL) karşılığında satılıyor.