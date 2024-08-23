Redmi K80 serisi 6.500 mAh pil gücüyle rakip tanımayacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni akıllı telefon modelleri için kolları sıvadı. Şirketin bu yılın Ekim ayında Snapdragon 8 Gen 4 yonga setine sahip amiral gemisi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte şirketin aynı ay, muhtemelen yine aynı lansman etkinliğinde Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesini de karşımıza çıkaracağı öne sürülüyor.

Heyecanla beklenen Redmi K80 serisi telefon modelleri için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son raporlara göre cihaz pil ömrü konusunda beklentileri fazlasıyla aşacak büyük bir iyileştirmeye sahip olacak. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgiler, telefonun yalnızca serinin önceki modellerine göre değil, kendi segmentinde benzeri olmayan bir batarya gücüyle karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Redmi K80 ailesi pil ömrü konusunda beklentileri aşacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K80 serisi devasa pil gücüyle rakiplerinin önüne geçecek. Merakla beklenen cihazların 5.960 mAh ve 6.060 mAh gibi farklı kapasitelerde test edildiği öğrenildi. Tipik değerlerin ise 6.100 mAh ve 6.200 mAh seviyelerine ulaştığı öne sürülüyor. Digital Chat Station’a göre laboratuvar koşularında elde edilen maksimum değer 6.500 mAh’e çıkabilir. Bu da söz konusu modellerin batarya performansıyla adından sıkça söz ettireceğini gözler önüne seriyor.

Kendi segmentinde tam anlamıyla “rakip tanımaz” bir pil performansı ortaya koyması beklenen Redmi K80 ailesinin 6.500 mAh’e kadar tek hücreli bir pile sahip olacağı söyleniyor. Bu konuda küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modelleri olan Redmi K70 ve Redmi K70 Pro cihazlarına 5.000 mAh pil yer alıyordu. Serinin en üst düzey modeli olan Redmi K70 Ultra’da ise 5.500 mAh bataryaya yer verilmişti.

Redmi K80’den neler bekleniyor?

Elbette ki Redmi K80 serisi yalnızca pil ömrü ile değil, diğer teknik özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekecek. İddialara göre Redmi K80 Pro modeli 2K çözünürlük kalitesini destekleyen bir OLED ekranla gelerek kusursuza yakın bir görüntüleme deneyimi ortaya koyacak. 120 Hz yenileme hızını destekleyecek bu ekranda ultrasonik parmak izi okuyucusu desteğine yer verilecek.

120 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı öne sürülen Redmi K80 serisi iddialara göre 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto lensle iddialı bir mobil fotoğrafçılık performansı sunacak. Serinin standart modelinde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin yer alacağı iddia edilirken, Redmi K80 Pro’da ise Snapdragon 8 Gen 4 çipinin bulunacağı öne sürülüyor.

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