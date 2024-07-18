Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition göz alıcı tasarımı ile ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi için yarın, yani 19 Temmuz tarihi oldukça büyük bir gün olacak. Şirket yarın gerçekleştireceği merakla beklenen lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürününü karşımıza çıkaracak. Düzenlenecek organizasyonda markanın yeni katlanabilir telefonları olan Xiaomi Mix Fold 4 ile Mix Flip duyurulacak. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 rakibi modeller olarak lanse edilecek bu cihazların dışında ayrıca performans canavarı Redmi K70 Ultra da tanıtılacak.

Xiaomi’nin Redmi çatısı altında piyasaya süreceği yeni akıllı telefon modeli olan K70 Ultra ana modelin yanı sıra özel bir versiyonla daha gelecek. Şirketin Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan yaptığı duyuru ile birlikte Redmi K70 Utra Lamborghini Edition isimli cihaz resmen doğrulandı. Sınırlı sayıda üretilecek “Premium” telefonun, isminden de anlaşılabileceği gibi lüks otomobil üreticisi Lamborghini işbirliğiyle raflara geleceği belirtildi.

Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition lüks otomobil görünümüyle gelecek

K70 Ultra’nın lüks otomobil görünümü ile sentezleneceği özel sürümüne Lamborghini Essesnsa SCV12 süper otomobilinin görsel kimliği oturtulacak. SQUADRA CORSE logosuna sahip olacak akıllı telefon modeli yeşil ve sarı olmak üzere iki görkemli renk seçeneğiyle raflarda boy gösterecek.

Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition, şirketin aynı markayla daha önceki işbirliklerinde de olduğu gibi yine serinin ana modeliyle aynı donanıma ev sahipliği yapacak diye düşünülüyor. Cihazın teknik özellikleri ile ilgili şimdilik şirketten herhangi bir detay gelmedi. Ancak sınırlı sayıda piyasaya sürülecek olan modelin ana modele kıyasla daha yüksek RAM ve depolama alanı seçenekleriyle piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Yarış otomobillerini çağrıştıran şık tasarımı ile yüksek performansı bir araya getirecek olan akıllı telefon modeli estetik anlamda benzersiz bir deneyim yaratacak. Şu anda telefonla alakalı bilgiler sınırlı olsa da saatler sonra cihaza dair gizemin ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Redmi K70 Ultra’dan neler bekleniyor?

Redmi’nin yeni performans canavarı akıllı telefon modeli 1,5K çözünürlük kalitesi ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla karşımıza çıkacak. İleri düzey bir göz koruması vaat eden 3840 Hz PWM karartma ile gelecek ürün gelişmiş bir görüntüleme deneyimine kapı açacak.

K70 Ultra modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300+ yonga seti ile çalışacak. Tahminlere göre Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition’da da yer alacak bu işlemciyi daha önce Vivo X100s ve Vivo X100s Pro cihazlarında da gördüğümüzü belirtelim. Daha yüksek bir Wi-Fi ve GPS performansı vaat eden Pengpai T1 çipini de bünyesinde taşıyacak cihaz IP68 sertifikasıyla suya dayanıklı olacak.

Kamera yetenekleri ile de öne çıkacak Redmi K70 Ultra 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lensle gelecek. Xiaomi tarafından geliştirilen AISP teknolojisini kullanacak ilk Redmi modeli olacağı söylenen cihaz genel kamera performansını iyileştirmek için özel algoritmalardan yararlanacak. Son olarak telefonun 120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil kapasitesiyle geleceği öne sürülüyor. Tüm bunları ve daha fazlasını yarın gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde doğrulayabileceğiz.