Redmi K70 Ultra, Dimensity 9300+ çipli ilk telefonlardan biri olacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi çatısı altında yeni üst düzey akıllı telefon modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan Redmi K70 Ultra, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300+ çipini kalbinde taşıyarak bu işlemciye sahip ilk akıllı telefonlardan biri olma unvanına sahip olabilir. Yılın üçüncü çeyreğinde raflara gelmesi beklenen model ile ilgili dikkat çekici yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Şık bir tasarıma ev sahipliği yapacak yeni Redmi modeli, performans canavarı donanımıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Heyecanla beklenen ürün, gelişmiş teknik özellikleri ile rakiplerine meydan okuyacak. 2024’ün en çok beklenen telefonları arasında yer alan bu seçenek, yaz aylarında yapılacak resmi bir lansman etkinliğiyle birlikte raflarda boy göstermeye başlayacak.

Redmi K70 Ultra’dan neler bekleniyor?

Weibo’dan gelen bilgilere göre çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Redmi K70 Ultra modeli, Dimensity 9300’ün daha gelişmiş bir sürümü olan Dimensity 9300+ yonga setiyle karşımıza çıkacak. MediaTek tarafından geliştirilen bu çip, 7 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak.

Güç ve enerji verimliliği konularında optimum denge vaat eden MediaTek Dimensity 9300+, üretken yapay zeka yetenekleriyle de öne çıkacak. Karmaşık yapay zeka görevlerini yerine getirmek için çipte AI Processing Unit (APU) yer alıyor.

16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı ile karşımıza çıkması beklenen Redmi K70 Ultra, kusursuz bir mobil oyun deneyiminden çoklu görev kullanımına kadar performanstan ödün vermeyen bir deneyim sağlayacak. Öte yandan cihaz, ev aletlerini kontrol etmek için özel bir kızılötesi sensörle piyasaya sunulacak.

1,5K çözünürlük kalitesi ve 144 Hz yenileme hızına sahip olan yeni Redmi modeli, boyutu henüz açıklanmayan bir OLED ekranla gelecek. Etkileyici bir görüntüleme deneyimine kapı açacak modelde son derece modern bir görünüm sağlamak üzere metal bir çerçeve ve cam arka kaplama tercihi uygulanacak.

Mobil fotoğrafçılar için de beklentileri fazlasıyla karşılayacak Redmi K7 Ultra, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamerayla sunulacak. Cihaz her türlü ışık koşulunda kusursuz sonuçlar ortaya koyacak ve en net ayrıntıları yakalayabilecek sensörler sayesinde fotoğraf odaklı en iyi telefonlardan biri olmaya aday olacak.

120 watt hızlı şarj desteği ile gelmesi beklenen Redmi modeli, 5.500 mAh pil kapasitesini bünyesinde taşıyacak. Son olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzüyle hizmet vereceğini belirtmekte yarar var.