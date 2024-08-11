Realme’nin 300 watt hızlı şarjı canlı kanlı videoda görüldü

Realme çok yakında 300 watt şarj teknolojisini karşımıza çıkaracak. Geçtiğimiz aylarda test edildiği ortaya çıkan ürün 14 Ağustos tarihinde şirket tarafından resmi bir duyuru olarak duyurulacak. Realme’nin yeni hızlı şarj teknolojisi, geçtiğimiz yılın Şubat ayında Realme’nin duyurduğu ve şimdiye kadar hiçbir cihazında bunu kullanmadığı 300 watt hızlı şarjın önüne geçecek.

Şimdiye kadar 120 watt hızlı şarja yer veren Realme, 300 watt’lık güce sahip yeni teknolojisiyle farkını ortaya koyacak. Şimdilik şarj süresinin ne kadar olacağı ve hangi modellerin bu teknoloji ile uyumlu çalışacağı hakkında net bir bilgi verilmedi. Ancak 91mobiles ve Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) tarafından ortak yayınlanan video ile birlikte yeni teknoloji canlı kanlı bir şekilde görüldü. Paylaşılan videonun Çin’deki gazetecilere yönelik bir ön gösterim sunumuna benzediğini eklemekte fayda var.

Realme’nin yeni hızlı şarjı fark yaratacak

Ortaya çıkan videoda henüz kimliği belli olmayan bir Realme telefonunun şarj cihazına bağlı olduğu, yanında ise şarj süresini gösteren bir zamanlayıcının yer aldığını görüyoruz. Yaklaşık 39 saniyelik kısa videoda cihazın yalnızca 35 saniye içinde cihazın pilini yüzde 17 oranında doldurduğu anlaşılıyor.

Şimdilik ne yazık ki videoda yer alan cihazın ismi belli olmadığı için pil kapasitesinin de bilinmediğini ekleyelim. Yani 4.000 mAh’lik bir telefon ile 5.000 mAh bataryaya sahip bir telefonun farklı sürelerde şarj olacağını belirtelim. Genellikle bu tarz testlerde 4.500 mAh pile sahip telefonlar tercih eden şirket, mevcut videoda katılımcılara ortalama bir pile sahip telefon üzerinden örnek sunuyor.

Redmi’nin 300 watt hızlı şarj teknolojisi 4.100 mAh’lik bir pili yaklaşık 5 dakika içinde tam şarj edebiliyor. Realme’nin yeni teknolojisinde de cihazın 0’dan yüzde 100’e tam şarja benzer sürelerde ulaştığı aktarılıyor. Cihazın hangi batarya kapasitesinde ne kadar hızlı bir performans ortaya koyacağını görmek için ise biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

300 watt hızlı şarj ilk kez Realme GT 7 Pro’da kullanılabilir

Realme tarafından geliştirilen 300 watt hızlı şarj teknolojisine sahip ilk akıllı telefon cihazının hangi olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak tahminlere göre bu yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek olan Realme GT 7 Pro modeli bu şarj teknolojisini destekleyen ilk telefon olma unvanına erişecek. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 çipini kalbinde taşıyacak model, yüksek performansının yanı sıra hızlı şarjıyla da adından sıkça söz ettirecek.

Realme’nin yeni 300 watt hızlı şarj teknolojisini gösteren videoyu aşağıdan da izleyebilirsiniz: