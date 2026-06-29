Samsung’un yeni katlanabilir telefonları yolda: Ekranlar büyüyor, şarj çilesi bitiyor

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Samsung'un Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Her iki cihazın da önceki nesillere kıyasla daha yüksek şarj hızlarına sahip olacağı iddia ediliyor.

Bununla birlikte şirket, ekran parlaklığı konusunda da iyileştirmeler sunmayı planlıyor.

Şirketin yeni nesil katlanabilir telefonları 22 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak.

Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelleri için geri sayım başladı. Güney Koreli teknoloji devi, 22 Temmuz tarihinde ürün portföyünü yepyeni cihazlarla genişletmeyi planlıyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin yıllardır beklenen bir dizi önemli iyileştirmeyi nihayet kullanıcılarla buluşturacağına işaret ediyor.

Merakla beklenen Galaxy Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra cihazları ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen son sızıntılar, cihazın hem şarj hızı hem de ekran parlaklığı özelliklerinde ciddi gelişmeler uygulanacağını bizlere gösteriyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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Galaxy Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra hızlı şarjda iyileştirme alacak

Samsung’un yeni katlanabilir telefon ailesinin en büyük sürprizlerinden biri, cihazların şarj gücüyle ilgili olacak. Galaxy S26 Ultra’nın hızlı şarj standardını 60W seviyesine yükseltmesinin ardından, yeni katlanabilir telefonların nihayet geleneksel 25W’tan vazgeçip 45W kablolu şarja geçmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra pil ömrü konusunda da iyileştirme sağlanacak. Ortaya çıkan batarya kapasiteleri seride mütevazı bir artış gösteriyor. Galaxy Z Flip 8’in 4.300 mAh’lik bir pile sahip olması bekleniyor.

İddialara göre standart Galaxy Z Fold 8, 4.800 mAh’lik bir bataryaya sahip olacakken, “Ultra” model ise 5.000 mAh’lik bataryasıyla öne çıkacak. Bu da Fold 7’de görülen 4.400 mAh’lik bataryaya kıyasla önemli bir sıçramayı temsil edecek.

Samsung ekran parlaklıklarını da üst seviyeye çıkaracak

Ortaya çıkan bir diğer önemli detay ise Fold 8 Ultra’nın, Galaxy S26 Ultra’nın 2.600 nit’lik parlaklığını aşarak 3.600 nit’lik tepe parlaklığına ulaşabilen bir ekranla gelmesi olacak. Söz konusu iddialar doğrulanırsa, bu Samsung’un bir akıllı telefon için sunduğu en parlak panel olacak.

Fakat yine de şimdilik bunların yalnızca bir söylenti olduğunu belirtmekte fayda var. Öte yandan Samsung, katlanabilir telefonlarla birlikte One UI 9’u da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce Android 17 işletim sistemini temel alan One UI 9 arayüzünü alamayacak Samsung telefon ve tablet modellerinin internete sızdırıldığını da sizlere hatırlatmak isteriz.