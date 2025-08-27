Realme, şarjı 5 gün boyunca dayanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı

Realme, 828 Hayran Festivali kapsamında 15 bin mAh bataryaya sahip ve 5 güne kadar kullanım süresi sunan bir konsept telefon tanıttı.

Bir diğer model olan Chill Fan Phone ise dahili soğutma fanı ve termoelektrik soğutucuya sahip.

İki konsept telefon, şirketin Ar-Ge yeteneklerini sergilemek amacıyla geliştirildi ve piyasaya sürülmesi şimdilik planlanmıyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, 828 Hayran Festivali kapsamında iki yeni konsept telefon tanıttı. İlki, tek bir şarjla 5 güne kadar kullanım süresi sunduğu iddia edilen 15 bin mAh’lik devasa bir bataryaya sahip. Diğeri ise dahili soğutma fanı ve termoelektrik soğutucu ile işlemci sıcaklığını 6°C’ye kadar düşürmeyi vaat eden 10 bin mAh bataryalı bir model.

GSMArena’nın haberine göre, telefonların her ikisi de Realme’nin Ar-Ge yeteneklerini sergilemek amacıyla geliştirildi ve ticari olarak piyasaya sürülmeyecek. Yani firma bir gün kararını değiştirir ve bu telefonları satmaya karar verirse cebimizde taşıyabileceğiz. Aksi halde sadece uzaktan bakmak dışında yapılacak bir şey yok.

15.000 mAh bataryalı telefon, 5 gün kesintisiz kullanım sunuyor

İlk konsept telefon, 15 bin mAh batarya kapasitesiyle karşımıza geliyor. Realme, modelde kullanmış olduğu bataryanın, geleneksel Si-C pillere kıyasla 4 kat daha fazla olan yüzde 100 silikon anot batarya tasarımına sahip olduğunu belirtiyor.

1.200 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip olan akıllı telefonla 50 saatten fazla video izlenebildiği, 18 saatten fazla video kaydı yapılabildiği ve 30 saat oyun oynanabildiği belirtiliyor. Devasa bataryasına rağmen, kalınlığı ise sadece 8.89 mm. Ayrıca ters şarj (reverse charge) özelliği sayesinde powerbank olarak da kullanılabiliyor.

Realme henüz telefonun tüm özelliklerini açıklamamış olsa da, Weibo’daki bazı paylaşımlar, MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile donatıldığını gösteriyor. Aynı zamanda 6.7 inç ekrana sahip olduğu ve Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çalıştığının bilgisi aktarılıyor.

Soğutma fanlı telefon, en yoğun oyunlarda bile serin kalacak

İkinci konsept telefon olan Realme Chill Fan Phone ise doğrudan doğruya oyuncuları hedefliyor. Cihaz, üç farklı soğutma yöntemi sunuyor: 7.700 mm²’lik bir buhar odası, ısıyı dağıtmak için dönen bir fan ve cihaza entegre bir termoelektrik soğutucu.

Üçlü soğutma sistemi, işlemcinin sıcaklığını 6°C’ye kadar düşürerek 20’den fazla popüler oyunda maksimum FPS elde etmeyi sağlıyor. Realme GT7 serisine benzeyen Chill Fan Phone, telefon soğudukça beyazdan maviye dönen IseSense Ultra arka yüzey tasarımına sahip.

Realme, Chill Fan Phone’un teknik detaylarını açıklamadı ancak şirketin X hesabında paylaşılan bir videoda, cihazın yan tarafında yer alan küçük delik üzerinden bir mumu söndürebilecek ve havuzdaki oyuncak ördeği hareket ettirebilecek seviyede hava üfleyebildiği gösterilmişti.

Say hello to the realme Chill Fan Phone, the world’s first “AC” phone! Game cooler with up to 6°C reduction in core temperature, and the AC feature works just like a regular air conditioner—you can turn it on and off as you please. Free to be real, free to be chilled! pic.twitter.com/Qip4OeXK1o — realme Global (@realmeglobal) August 25, 2025

Her iki telefonun da henüz satışı planlanmadığı için, doğal olarak fiyatları da belli değil.