Realme C65s her bütçeye uygun fiyatıyla çıktı! İşte özellikleri

Realme bugün üst üste yeni ürün duyurularıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket bugün orta sınıf akıllı telefon pazarına hitap eden yeni Realme 13 5G ve Realme 13 Plus modellerini tanıttı. Aynı zamanda uygun fiyatlı ve uzun pil ömrüne sahip Realme Buds T01 kablosuz kulaklık modeli duyuruldu. Son olarak da her bütçeye uygun bir fiyata sahip olan Realme C65s piyasaya sunuldu.

Şu anda piyasaya mevcut olan Realme C65 ve Realme C65 5G’nin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak lanse edilen yeni cihaz, ilk olarak Vietnam’da piyasaya sürüldü. Fiyatına göre güçlü özelliklere sahip olan model giriş seviyesi donanımıyla C65s’in tüm merak edilen detaylarını açıkladı. İşte cihazla alakalı bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

Realme C65s özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran, Mini Capsule 2.0 ve 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran, Mini Capsule 2.0 ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve bir yardımcı lens

50 MP ana kamera ve bir yardımcı lens Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C ve kulaklık girişi

4G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C ve kulaklık girişi Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Giriş seviyesi yeni akıllı telefon modeli HD+ çözünürlüklü (720 x 1600 piksel), 90 Hz yenileme hızına, 180 Hz dokunmatik tepki hızına ve 560 nit parlaklığa sahip 6,74 inç ekranla geliyor. İdeal bir ekran performansına sahip olan cihaz Mini Capsule 2.0 teknolojisiyle amiral gemisi iPhone modellerinde yer alan Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliğini kopyalıyor.

Realme C65s modeli 1,8 GHz’e kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli CPU, ARM Mali-G57 GPU ve 6 veya 6 seçenekli Unisoc T612 yonga seti ile karşımıza çıkıyor. 128 veya 256 GB dahili depolama alanına sahip model microSD kart desteği sayesinde hafıza genişletme olanağı tanıyor. Cihazda 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi yer alıyor.

Kamera yetenekleri ile de dikkatleri üzerine çeken model f/1,8 diyafram açıklığına ve 1/2,5″ boyutlara sahip 50 MP ana kamera ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihazın çift kamera setinde bir adet yardımcı lens daha bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası sunuluyor.

Realme C65s modeli 5.000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. 45 watt hızlı şarj desteğine sahip olan model USB-C bağlantısı kullanıldığında 1 dakikalık şarj ile 1 saatlik konuşma süresi vaat ediyor. Öte yandan telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI arayüzüyle hizmet veriyor.

Realme C65s fiyatı

Realme’nin yeni telefonu Vietnam’da satışa sunuldu. Çok yakında diğer ülkelere de gelecek model yeşil ve mavi renk seçenekleriyle 4.290.000 Vietnam Dongu karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 6 bin TL’ye tekabül ediyor.