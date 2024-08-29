Realme’den ekonomik kablosuz kulaklık: Realme Buds T01 tanıtıldı

Realme bugün yeni ürünleriyle karşımıza çıktı. Şirket Hindistan pazarında gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde bir dizi duyuruyla dikkatleri üzerine çekti. Fiyat-performans deneyimine odaklanan Realme 13 5G ve Realme 13 Plus akıllı telefon modellerinin yanı sıra marka ayrıca Realme Buds T01 kablosuz kulaklık modelini piyasaya duyurdu. Son derece cazip bir fiyat etiketine sahip olan kompakt ve hafif bir gövdeli TWS kulaklık modeli, yarı kulak içi tasarımı, güçlü ses vaadini ve uzun ömürlü pil gücüyle öne çıkıyor.

Realme’nin yeni kablosuz kulaklık modeli oldukça basit ama zarif bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Kulaklığın siyah-sarı ve beyaz-gri olmak üzere çift renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Her biri yalnızca 4 gram ağırlığında olan kulaklıklar, uzun saatler boyunca rahat bir kullanım vaat ediyor. İşte Realme Buds T01’in merak edilen tüm detayları…

Realme Buds T01 özellikleri

Realme tarafından piyasaya sunulan yeni TWS kulaklık modeli daha yoğun spor etkinliklerinde kullanım için IPX4 sertifikasıyla geliyor. Müziği durdurmak/başlatmak, parçaları ilerletmek ya da ses seviyesini kontrol etmek için kulaklığın yanlarında dokunmatik kontroller bulunuyor.

Kompakt ve hafif bir gövdeye sahip olan kulaklık PET diyaframlı 13 mm’lik bir sürücü dahil edildi. Şirket kulaklık ile ilgili olarak, müzik dinlerken sürükleyici bir deneyim için zengin bas ve kristal netliğinde frekanslar sunacağını ifade ediyor. Öte yandan cihazın çağrılarda ses kalitesine yardımcı olacak ortam gürültüsü engelleme (ENC) için yapay zeka desteğine sahip bir mikrofon taşıdığı söyleniyor.

Realme Buds T01 TWS kulaklığın bir diğer öne çıkan özelliği ise maksimum ses seviyesini 97 dB’den 102 dB’ye kadar çıkaran ses artırma modu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yine de bunun çok uzun süre kullanılmasının tavsiye edilmediğini, aksi takdirde işitme duyunuza zarar verebileceğini belirtmekte yarar var. Öte yandan cihazda yer alan oyun modu ile rekabetçi maçlar sırasında gerekli olan gecikmeyi 88 ​​ms’ye düşürmek mümkün hale geliyor.

Her biri 40 mAh pile sahip olan kulaklıkların kasası ise 400 mAh pil kapasitesine sahip. Şirket tek şarjla 7 saatlik müzik çalma deneyimi vaat ediyor. Kasadaki pil ile birleştirildiğinde bu süre 28 saate kadar ulaşıyor. 10 dakikalık şarj, 2 saat daha müzik çalma olanağı sunuyor.

Relme Buds T01 fiyatı

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan Realme Buds T01’in fiyatı belli oldu. Dikkat çekici bir tasarıma ve güçlü özelliklere sahip olan ürün 1.299 rupi karşılığında listeleniyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 500 TL’ye tekabül ediyor.