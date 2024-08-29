Uygun fiyatlara sahip Realme 13 5G ve 13 Plus piyasaya çıktı

Realme bugün uzun süredir beklenen iki akıllı telefon modelini resmen piyasaya çıkardı. Haftalardır hakkında pek çok sızıntı haberi ortaya çıkan Realme 13 5G ve 13 Plus modelleri resmi olarak tanıtıldı. Arka tarafta büyük dairesel kamera modülüyle karşımıza çıkan modeller çift tonlu tasarımı ve performans canavarı donanımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Realme’nin yeni telefonları fiyat-performans odaklı bir deneyim vadediyor. Fiyatına göre iddialı bir performans ile karşımıza çıkan cihazlar şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Peki ya Realme’nin yeni telefonları kullanıcılara neler sunuyor? İşte cihazlarla alakalı bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

Realme’nin yeni telefonları neler sunuyor?

Realme’nin yeni telefonları güçlü bir görüntüleme deneyimi ortaya koyuyor. Serinin standart modeli 6,72 inç IPS LCD ekranla gelirken, Realme 13 Plus’ta ise 6,67 inçlik bir OLED ekran bulunuyor. Her iki cihazda da Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı benimseniyor.

Realme 13 5G, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipini kalbinde taşıyor. Realme 13 Plus modeli ise Dimensity 7300 Energy çipiyle güçlendiriliyor. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip opsiyonlar sunan şirket, her iki akıllı telefon modelinde de 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteklerine ev sahipliği yapıyor.

Realme’nin piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefon modelleri optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüyle karşımıza çıkıyor. Serideki “Plus” modelinde standart cihazdan farklı olarak ana kamera sensörü olarak Sony LYT-600 kullanılıyor. Her iki modelde de 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Realme 13 5G ve 13 Plus cihazları 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. 45 watt ve 80 watt’a kadar hızlı şarj destekleniyor. Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan modeller kullanıcı dostu bir mobil deneyim vadediyor.

Realme 13 5G özellikleri

Boyutlar: 165,6 x 76,1 x 7,79 mm

165,6 x 76,1 x 7,79 mm Ağırlık: 190g

190g Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, P2 bağlantı noktası, IP64 sertifikası ve parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, P2 bağlantı noktası, IP64 sertifikası ve parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme 13 Plus özellikleri

Boyutlar: 161,7 x 74,7 x 7,6 mm

161,7 x 74,7 x 7,6 mm Ağırlık: 185g

185g Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Energy

MediaTek Dimensity 7300 Energy RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, P2 bağlantı noktası, IP64 sertifikası ve parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, P2 bağlantı noktası, IP64 sertifikası ve parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme 13 serisi fiyatları

Realme’nin yeni telefonları 6 Eylül tarihinden itibaren Hindistan’da satışa çıkacak. Realme 13 5G’nin fiyatı 17.999 rupi (yaklaşık 7 bin TL) karşılığında satılırken, Realme 13 Plus’ın fiyatıysa 22.999 rupi (yaklaşık 9 bin TL) olarak listeleniyor.