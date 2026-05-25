iOS 27 ile AirPods cihazlarına büyük yenilikler gelecek

Apple'ın iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 için AirPods kulaklıkların yönetim panelini sıfırdan tasarladığı iddia ediliyor.

Kullanıcıların şikayet ettiği karmaşık menü düzeni artık daha organize ve işlevsel hale gelecek.

Fakat ne yazık ki beklentilerin aksine bağımsız bir AirPods uygulaması şimdilik sunulmayacak.

Apple, 8 Haziran’da başlayacak WWDC 2026 geliştirici konferansında yeni işletim sistemi iOS 27 ile karşımıza çıkacak. Güvenilir kaynaklardan gelen son haberler, şirketin kulaklık serisi olan AirPods modelleri için büyük bir yenilik gerçekleştirmeye hazırlandığına işaret ediyor.

İddialara göre şirket, kullanıcıların uzun süredir şikayet ettiği dağınık ve kafa karıştırıcı kontrol panelini nihayet düzeltmek için kolları sıvadı. Arayüzü daha sezgisel bir hale getirmeye çalışan şirketin planları, lansmana günler kala ortaya çıktı. İşte detaylar…

Apple, AirPods kontrol panelini daha düzenli bir hale getiriyor

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre Apple, iOS 27 işletim sisteminde güncellenmiş bir AirPods ayarları arayüzü hazırlıyor. Şirket, kulaklıkların “Ayarlar” menüsünü kullanıcılar için daha işlevsel ve anlaşılır hale getirmek istiyor.

Bununla birlikte şimdilik maalesef Apple’ın AirPods’lar için tam olarak ne gibi değişiklikler hazırladığı bilinmiyor. Yine de şirketin önemli işlevlere erişimi kolaylaştırması ve bazı ayarları daha görünür hale getirmesi bekleniyor.

AirPods kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri, kafa karıştırıcı kontroller ve gizli sistem parametreleri olarak biliniyor. Bazı işlevler yalnızca kulaklıklar bağlandıktan sonra kullanılabiliyor ve ürün yazılımı güncellemeleri hala neredeyse tamamen arka planda, net bir manuel kontrol olmaksızın yüklenebiliyor.

Şu anda AirPods ayarları iOS, iPadOS ve macOS menülerinde yer alıyor. Dolayısıyla da bireysel ayarlara erişim cihaza bağlı olarak değişebilir.

Fakat ne yazık ki önceki söylentilerin aksine, tıpkı Apple Watch’ta olduğu gibi AirPods için ayrı bir uygulama şu an için planlanmıyor.

Son olarak bugün Apple’ın resmi internet sitesinde GenAI adlı özel bir sayfa keşfedildi. Bu sayfanın, şirketin WWDC 2026’da tanıtacağı yeni yapay zeka özelliklerini sergilemek üzere kullanmayı planladığı tahmin ediliyor.