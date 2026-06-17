Apple’dan AirPods Pro ve Beats kulaklıklar için sürpriz güncelleme

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AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 ve Beats Studio Buds modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

AirPods Pro cihazları için sürüm numarası 8B41'e yükselirken, Beats Studio Buds modeli ise 1B211 sürümüne kavuştu.

Güncelleme şu anda dünya genelinde uyumlu cihazlarda indirilebiliyor.

Apple, ses ekosistemindeki cihazlar için yeni yazılım güncellemesi getirdi. ABD’li teknoloji devi, premium kablosuz kulaklık modelleri AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 ile birlikte Beats Studio Buds için yeni bir donanım yazılımı güncellemesiyle karşımıza çıktı.

Şimdilik ne yazık ki detaylı bir değişiklik günlüğü yayınlanmamış olsa da bu tür güncellemeler genellikle sistem kararlılığını artırmaya odaklanıyor. Bununla birlikte kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen hata düzeltmeleri ve performans optimizasyonları, yeni yazılımla beraber cihazlara entegre ediliyor. İşte güncellemenin bilinen tüm detayları…

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Apple kulaklıkları için yeni güncelleme yayınlandı

AirPods kullanıcıları için yeni yazılım güncellemesi 8B41 sürüm numarasıyla geliyor. Bu da AirPods Pro 2 ve Pro 3 için mevcut 8B40 sürümünün doğrudan bir devamı niteliğinde görünüyor.

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre Beats kulaklık kullanıcıları için ise güncelleme, 1B204 sürümünün doğrudan bir devamı olan 1B211 sürüm numarasıyla karşımıza çıkıyor.

AirPods ve Beats kullanıcılarının güncelleme için manuel bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Fakat yine de indirme işleminin başlaması için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Apple tarafından yayınlanan yeni güncellemelerin AirPods ve Beats cihazlarına sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için kulaklıkların Bluetooth kapsama alanındaki bir iPhone, iPad veya Mac modeline bağlı olması şart koşuluyor.

Bununla birlikte cihazların Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Aynı zamanda kulaklıkların şarj kutusuna yerleştirilmesi ve kutunun bir güç kaynağına takılması gerektiğini hatırlatalım.

Şarj kutusunun kapağı kapalı halde en az 30 dakika bekletildiğinde yeni donanım yazılımı arka planda otomatik olarak cihaza yükleniyor.