Oyun odaklı Sony INZONE H6 Air konforlu yapısıyla piyasaya çıktı

Sony, INZONE serisinin yeni üyesi olan kablolu H6 Air modelini duyurdu.

Açık kapsüllü tasarımıyla öne çıkan kulaklık, yalnızca 200 gram ağırlığa sahip.

Bu tasarım tercihi, hava akışını sağlayarak kulakların terlemesini önlerken daha geniş bir ses alanı sağlıyor.

Sony yeni nesil oyuncu kulaklığı INZONE H6 Air ile karşımıza çıktı. Dikkat çekici tasarıma sahip bu ürün, geleneksel kapalı kapsüllü oyuncu kulaklıklarından farklı olarak “açık kapsüllü” bir tasarımla geliyor.

Yeni kablolu kulaklık modeli, Sony’nin yeni bir yaklaşımını temsil ediyor. Açık kulak tasarımıyla daha havadar ve doğal bir ses deneyimi sunmayı hedeflerken, aynı zamanda ekran karşısında uzun saatler geçiren kullanıcılar için termal konforu da ön planda tutuyor.

Sony INZONE H6 Air neler sunuyor?

Yeni INZONE H6 Air, serinin görsel kimliğini korumak amacıyla siyah ve beyaz renklerde uluslararası pazara sunuluyor. Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki kulaklıklar uzun süreli kullanımda başa binen baskıyı azaltıyor.

Geleneksel kapalı tasarımlı modellerin aksine H6 Air cihazının kulaklık kapaklarında hava ve sesin geçişine izin veren küçük açıklıklar bulunuyor. Bu özellik, kulaklarda ısı birikmesini önlüyor ve daha geniş bir ses alanı yaratıyor.

Bu yeni modelin ses kalitesi, en azından kağıt üzerinde, markanın profesyonel kulaklıklarının DNA’sını miras alıyor. Sony, H6 Air’de kurgu stüdyolarında yaygın olarak kullanılan MDR-MV1 monitör modelinde kullanılan sürücülerin aynısını kullanıyor.

Donanım, belirgin bas ve orta ve yüksek frekanslarda netlik ile yüksek sadakat vaat ediyor. Aynı zamanda sanal oyunlarda ya da görüntülü görüşmelerde iletişim için çıkarılabilir bir mikrofon içeriyor.

Bağlantı tarafı 3,5 mm fişli bir kablo ile sağlanıyor. Kutuda ayrıca INZONE Hub uygulaması aracılığıyla ekolayzır ayarlamalarına olanak tanıyan bir USB-C adaptörü de çıkıyor. Bu uygulama, 360 derecelik uzamsal ses ve özelleştirilebilir mikrofon ses seviyesi kontrolü gibi ilgi çekici özellikler sunuyor.

Sony INZONE H6 Air fiyatı

Sony’nin yeni nesil oyun kulaklığı 199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Bu da güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 8.900 TL’ye tekabül ediyor.