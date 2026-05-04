Valve’ın oyun kumandası Steam Controller dakikalar içinde tükendi

Valve yeni Steam Controller'ı 99 Euro fiyat etiketiyle satışa sundu.

Kontrolcü, satışa çıktıktan yalnızca birkaç dakika sonra dünya genelinde stoklarını tüketti.

Yeni model, aşınmayı önleyen manyetik TMR stickler ve gelişmiş dokunmatik padleriyle dikkat çekiyor.

Cihaz dört adet haptik motor ve altı eksenli jiroskop ile oyun içi geri bildirimleri güçlendiriyor.

Valve, Steam deneyimiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak Steam Controller cihazını satışa çıkardı. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan Steam Deck’lere ve hatta gelecekteki Steam Machine’e kadar çok çeşitli cihazlarda kullanılacak şekilde tasarlanan şirketin yeni oyun kumandası kısa sürede stokları eritti.

Oyunseverler Steam’in yeni kontrolcüsüne oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Ürün satışa sunulduktan birkaç dakika sonra tükendi. Şimdilik cihazın yeni stoklarının ne zaman raflara ekleneceği bilinmiyor. Bununla birlikte cihazın şimdilik Türkiye’de satışa çıkmadığını, yalnızca belirli ülkelerde satıldığını da hatırlatmak isteriz.

Steam Controller özellikleri: Neler sunuyor?

99 Euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarında satışa sunulan yeni Steam Controller, ilk kontrol cihazını benzersiz kılan hibrit yapıyı koruyor. Fakat PC’deki rakip kontrol cihazlarına kıyasla hassasiyet, özelleştirme ve üstün kontrol seviyesi sunmak üzere tasarlanmış bir dizi teknik çözümle bunu geliştiriyor.

Diğer çevre birimlerine kıyasla en büyük fark, artık daha duyarlı ve hassas olan, hızlı ve hassas hareketler gerektiren oyunlarda ya da Steam ve PC menülerinde gezinmek için işaretçinin hassasiyetini taklit etmek üzere tasarlanmış iki ön dokunmatik yüzey olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan aşınmayı azaltan ve zaman içinde daha istikrarlı bir yanıt sağlayan, kayma riskini azaltan bir teknoloji olan iki manyetik TMR analog çubuk dikkat çekiyor. Titreşim, daha zengin ve ayrıntılı geri bildirim sunmak için dört haptik motor kullanılarak tamamen yeniden tasarlanıyor ve altı eksenli jiroskop geri dönüyor.

Arka tarafta Steam Input aracılığıyla tamamen programlanabilen dört ek düğme bulunuyor. Bu düğmeler, parmaklarını joysticklerden veya dokunmatik yüzeylerden ayırmadan temel işlevleri gerçekleştirmek isteyenler için tasarlanıyor.

Valve tarafından açıklanan detaylara göre Steam Controller tamamen yapılandırılabiliyor. Hassasiyet, tepki eğrileri, bireysel oyun profilleri ve gelişmiş eşlemeler, ayrıca topluluk tarafından oluşturulan yapılandırmaları paylaşma ve indirme olanağı da mevcut. Valve ayrıca ergonomi üzerinde de çalışarak, uzun süreli kullanımlarda daha doğal ve daha az yorucu olması için tutuşu yeniden elden geçiriyor.