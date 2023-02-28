Qualcomm, Snapdragon Spaces için operatörlerle anlaştı

Qualcomm, geçtiğimiz yıl artırılmış gerçeklik üzerine önemli bir adım atarak uygulama ve oyun geliştiricilerine yönelik Snapdragon Spaces platformunu duyurdu. Şirket, MWC 2023 etkinliği sırasında yeni bir ortaklık ile platformun geleceğini bir adım öteye taşıdıklarını aktardı.

Qualcomm’un bugün yaptığı açıklamaya göre şirket, bu türdeki yeni cihazlara yatırım yapma girişiminin yanı sıra geliştiricilerin elde ettikleri deneyimlerinden ve girişimlerinden yararlanmak için yedi büyük küresel operatör ile anlaştıklarını duyurdu. Snapdragon Spaces’i bir adım öteye taşıyacak bu gelişmede anlaşılan firmalar arasında Vodafone, T-Mobile ve Deutsche Telekom gibi isimler yer alıyor.

Anlaşma sağlanan operatörler, müşterilere akıllı telefonları ve kablosuz gözlükleri bağlama, bu teknolojileri ağlarında kullanma ve geliştiriciler için bölgesel programlar başlatma konusunda daha fazla seçenek sağlayacak uyumluluk gereksinimleri belirliyor.

Şirketler AR/VR alanına yatırımlarını sürdürüyor

Son dönemlerde pek çok büyük teknoloji şirketi, artırılmış gerçeklik dünyasına yatırım yapmaya başladı. MWC 2023 etkinliği sırasında Xiaomi, Wireless AR Glass adlı artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

OPPO, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip ilk cihaz olan ve Snapdragon Spaces’ten yararlanmaya hak kazanan OnePlus 11 5G ile yeni bir karma gerçeklik cihazını doğruladı. Apple’ın ise bu yıl bir AR/VR gözlüğü tanıtacağı öne sürülüyor. Fakat ne yazık ki şimdiye kadar Apple’dan iddialara yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

Snapdragon Spaces nedir?

Snapdragon Spaces, Qualcomm tarafından geliştirilen bir sanal ve artırılmış gerçeklik platformudur. Bu platform otomotiv, eğlence ve sağlık gibi çeşitli endüstrilerde yer alan şirketlere ve geliştiricilere, kullanıcılara AR/VR deneyimi sunan uygulamalar ve hizmetler oluşturma imkanı sağlıyor.

Mobil cihazlarda kullanılmak üzere optimize edilen Snapdragon Spaces, Snapdragon işlemcileriyle çalışıyor. Bu işlemciler, platformun yüksek performanslı sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çalıştırmasını sağlıyor. Ayrıca platform, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları için bir dizi araç ve API sunuyor.

Snapdragon Spaces’in kullanıcıları, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları aracılığıyla farklı deneyimler yaşayabiliyor. Örneğin bir e-ticaret şirketi, Snapdragon Spaces’i kullanarak müşterilere ürünleri sanal olarak deneyebilecekleri bir deneyim sunabiliyor. Otomotiv şirketleri, sanal test sürüşleri yaparak müşterilerin araçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabiliyor. Sağlık endüstrisi ise sanal gerçeklik terapisi gibi tedavi yöntemleri uygulayabiliyor. Platformun kullanım skalası bu anlamda oldukça geniş görünüyor.