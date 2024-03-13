Programlama yarışması HUPROG’24 için geri sayım başladı

Türkiye’nin en büyük algoritmik programlama yarışmalarından biri olan ve tüm öğrencilere kapılarını açan HUPROG’24 için geri sayım başladı.

Hacettepe Üniversitesinde düzenlenecek olan HUPROG’24, Beytepe Kampüsü’nde Tuncalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak. Yarışmanın ön eleme tarihi 16 Mart’ta, final etabı ise 23-24 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen HUPROG (Hacettepe Üniversitesi Programlama Yarışması), Türkiye genelinde rekabetçi programlama kültürünü yaygın hale getirmek ve geliştirmek için düzenleniyor. Her yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşmayı başaran yarışma, Mart ayında düzenlenecek olan HUPROG’24 ile Türkiye’de programlama ile ilgilenen tüm öğrencilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Algoleague ortamı üzerinde gerçekleştirilecek olan yarışmanın ön elemesi 16 Mart 12.00’de başlayacak ve 12 saat sürecek. Ön elemede en yüksek puanı alan ilk 20 takım, final etabına katılmaya hak kazanacak. Final etabı ise 23-24 Mart saat 18.00’de başlayacak ve 16 saat sürecek.

HUPROG’24 Ödülleri

Programlama yarışmasının finalinde ise katılımcıları birbirinden farklı ödüller bekliyor olacak. HUPROG’24 için belirlenen ödüller ise kısaca şöyle:

1.lik ödülü 30.000 TL ödül çeki

2.lik ödülü 20.000 TL ödül çeki

3.lük ödülü 15.000 TL ödül çeki

4.lük ödülü 10.000 TL ödül çeki

5.lik ödülü 5.000 TL ödül çeki

6.lik ödülü 3.000 TL’lık Levis çeki

Yarışmaya son katılım tarihi ise 16 Mart 2024 saat 18.00 olarak belirlenmiş durumda. HUPROG’24 yarışmasına katılmak veya etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için etkinliġin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.