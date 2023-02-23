PlayStation’ın ikonik logo sesinin yaratıcısı hayatını kaybetti

Japon müzisyen ve müzik yapımcısı Tohru Okada hayatını kaybetti. 73 yaşında kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yuman sanatçı, ikonik PlayStation logo sesinin yaratıcısı olarak da tanınıyor. Moonriders grubunun kurucusu ve klavyecisi olmasının yanı sıra reklam dünyasında da üretken bir yazar olan Okada, pek çok kişi tarafından ismi bilinmemesine rağmen, yaptığı çalışmalarla oyun dünyasına büyük fayda sağlamıştır.

PlayStation logo efekti ile adını tarihe yazdırdı

Sony’nin 25 yılı aşkın bir süredir kullanmaya devam ettiği ve adeta logosu kadar ünlü olan PlayStation başlangıç sesi, seneler önce Tohru Okada tarafından tasarlandı. Oyun kültürüne kalıcı olarak giren bu ses efekti, günümüzde artık pek çok kişi için ister istemez doğrudan marka ile ilişkilendiriliyor. Kısacası oyuncular, özellikle de PlayStation kullanıcılarının Okada’ya çok şey borçlu olduğu belirtiliyor.

Elbette ki Okada’nın oyun dünyasına tek katkısı PlayStation logosu ses efekti değildi. Bunun yanı sıra başarılı müzisyen, 90’lı yılların efsane oyunu Crash Bandicoot için de unutulmaz bir reklam filmi müziği hazırlamıştı. Öte yandan NES ve Super Nintendo platformlarının kült oyunları olan Mother ve Earthbound için de tematik müzikler bestelemişti.

Tohru Okada kimdir?

23 Nisan 1949 tarihinde Japonya’nın Tokyo kentinde dünyaya gelen Tohru Okada, PlayStation oyun konsolunun ikonik logolarından biri olan PS One logosunun ses efektinin yaratıcısı olarak biliniyor.

Uzun bir süre Sony için çeşitli çalışmalarda bulunan Okada, 1994’te diğer Sony Interractive Entertainment çalışanları ile birlikte PS’nin unutulmaz logosunun tasarımı üzerinde çalıştı. Bu sırada Okada’nın görevi, logo ekrana geldiğinde çalacak bir ses efekti bulmaktı. Başarılı sanatçının PS One logosu için tasarlamış olduğu ‘chime’ adı verilen kısa ve özgün ses efekti, dünya çapında milyonlarca satışa ulaşan konsolun hafızalardan silinmeyen detayları arasında yer aldı.

2000 yılında PlayStation 2’nin lansmanı sırasında Sony’nin ürün pazarlama bölümüne yeniden dahil olan Okada, uzun yıllar şirkette görev almaya devam etti. Şimdiye kadar üretilen tüm PlayStation konsollarında yer alan ikonik açılış sesine hayat veren Okada, birçok kişiye göre PlayStation konsol serisinin ve Sony Interactive Entertainment’ın başarısında önemli bir rol oynamıştır.

PS logosundaki ses efekti, halen daha PS hayranları tarafından tanınan ve sevilen bir unsur olarak akıllarda kalmıştır. Okada’nın PlayStation tarihindeki önemli isimlerden biri olduğu kabul edilmektedir.