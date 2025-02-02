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    3-7 Şubat tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    3-7 Şubat tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar neler? İşte bu hafta PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC'ye gelecek oyunlar...
    3-7 Şubat arasında piyasaya çıkacak oyunlar
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    • 3-7 Şubat tarihleri arasında piyasaya çok sayıda ilgi çekici oyun çıkacak.
    • Bu hafta PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC platformlarına gelecek oyunları bir araya getirdik.

    Oyunseverler için dopdolu bir hafta başlıyor. 3-7 Şubat tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar listesini sizler için bir araya getirdik. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, mobil ve PC için hafta boyunca çok sayıda ilgi çekici oyunun karşımıza çıkması bekleniyor.

    Bu hafta piyasaya çıkacak en dikkat çekici oyunlar arasında Kingdom Come: Deliverance II öne çıkmayı başarıyor. Merakla beklenen oyun PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için Epic Games Store ile Steam’e gelecek. Oyun 4 Şubat’ta piyasaya sürülecek. Aynı zamanda oyunun, serinin ilk oyununun yayınlanmasından yedi yıl sonra oyunseverlerle buluşacağını belirtmekte fayda var.

    Bu hafta gelecek diğer oyunlar arasında While Waiting, Rift of the NecroDancer, Rogue Waters ve Big Helmet Heroes ve daha fazlası yer alıyor. Oyun tutkunları için birbirinden kaliteli ve ilgi çekici seçenekler geliyor.

    Bu hafta hangi oyunlar yayınlanacak?

    3-7 Şubat tarihleri arasında piyasaya çıkacak tüm oyunlar ve yayınlanacakları platformlar şu şekilde olacak:

    3 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

    • Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To (PC, Xbox One, Xbox Series)

    4 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

    • Kingdom Come: Deliverance II (PS5, Xbox Series, PC)
    • Blood Bar Tycoon (PC)
    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

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    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    5 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

    • While Waiting (PC, Switch)
    • Rift of the NecroDancer (PC)
    • Rogue Waters (PS5, Xbox Series)

    6 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

    • Big Helmet Heroes (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
    • Everwarder (PC)
    • Luck be a Landlord (PS4, PS5)
    • SWORN (PC)
    • Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PC, PS5, Xbox Series)
    • Border Pioneer (PC)
    • Stray Path (PC)
    • Keep Driving (PC)
    • Moons of Darsalon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

    7 Şubat’ta yayınlanacak oyunlar

    • Slender Threads (PC)
    • Star Knightess Aura (PC)
    • A Game About Digging A Hole (PC)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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