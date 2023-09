PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatları zamlandı

Son günlerde Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve döviz kurlarındaki artış, yabancı şirketlerin ürün ve hizmetlerini Türkiye’de daha pahalı hale getiriyor. Sony Interactive Entertainment da bu durumdan etkilenen şirketlerden biri oldu. PlayStation Plus üyeliklerine yapılan yüzde 600’lük zam, oyun severler arasında büyük bir şok yarattı ve sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

Oyunculara her ay yepyeni ücretsiz oyun fırsatından özel indirim kampanyalarına, çevrim içi çok oyunculu oynama imkanından özel bulut depolama alanlarına varana kadar pek çok avantajı sunan PlayStation Plus, üç farklı abonelik katmanıyla hizmet veriyor. Türkiye’de faaliyette olan Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin tamamı zamdan nasibini almış durumda.

PlayStation Plus Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

Habertürk’te yer alan habere göre, Sony’nin aylık oyunlar, Ubisoft+ klasikleri, bulut depolama alanı ve paylaşımlı oyun desteği gibi birbirinden özel ayrıcalıklara ev sahipliği yapan “PlayStation Plus Extra” paketi yüzde 585 oranında zama uğradı. Eskiden yıllık 400 TL olan abonelik planının fiyatı zamdan sonra 2.340 TL’ye yükseldi.

PlayStation Plus Extra paketindeki özelliklerin tamamıyla birlikte, oyun deneme sürümleri, PS Plus Koleksiyonu, özel içerikler, çevrim içi çok oyunculu oynama desteği gibi önemli ayrıcalıkları beraberinde getiren PlayStation Plus Deluxe paketi de fiyat artışıyla gündeme geldi. Yüzde 595’lik bir zammın ardından, eskiden yıllık 460 TL’ye satılan seçeneğin ücreti 2.740 TL’ye çıktı.

Öte tarafta, Deluxe ve Extra’daki özelliklere ihtiyaç duymayan, sadece temel PlayStation Plus avantajlarını kullanmak isteyenlere hitap eden PS Plus Essential abonelik paketinin de zamlandığı iddia ediliyor. Ancak Sony’nin resmi internet sitesinde, Essential paketinin hala eski fiyatı olan yıllık 240 TL’lik ücreti listeleniyor ve zam sonrası ücreti henüz açıklanmadı.

Gelen bilgilere göre Sony, zamlı fiyatları henüz mevcut ve yeni abone olacak kullanıcılarına yansıtmadığı belirtiliyor. Yani bu haberin yazıldığı tarihte, PlayStation Plus’a abone olmak isterseniz, hala eski fiyatlar üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ancak tabii ki de her an bu durumun değişebileceğini ve zam kararının kullanıcılara yansıtılmaya başladığını görebileceğimizi belirtmekte fayda var.

Sony’nin oyun konsolu PlayStation için sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, saymakla bitmeyecek kadar çok avantaja ev sahipliği yapıyor. Bu avantajları sıralamak istediğimizde, şu şekilde karşımıza çıkıyor:

PS Plus Essential: Aylık Oyunlar, Çevrimiçi Çok Oyunculu, Özel İndirimler, PlayStation Plus Koleksiyonu, Paylaşımlı Oyun, Oyun Yardımı, Bulut Depolama Alanı, Özel İçerik

PS Plus Extra: Oyun Kataloğu, Ubisoft+ Klasikleri, Aylık Oyunlar, Çevrimiçi Çok Oyunculu, Özel İndirimler, PlayStation Plus Koleksiyonu, Paylaşımlı Oyun, Oyun Yardımı, Bulut Depolama Alanı, Özel İçerik

PS Plus Deluxe: Klasikler Kataloğu, Oyun Deneme Sürümleri, Oyun Kataloğu, Ubisoft+ Klasikleri, Aylık Oyunlar, Çevrimiçi Çok Oyunculu, Özel İndirimler, PlayStation Plus Koleksiyonu, Paylaşımlı Oyun, Oyun Yardımı, Bulut Depolama Alanı, Özel İçerik

