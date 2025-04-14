Samsung Galaxy Z Flip 6, Android 16 (One UI 8) ile görüntülendi

Samsung'un amiral gemisi telefonu için sürpriz güncelleme ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 6, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzünü çalıştırırken görüntülendi.

Merakla beklenen güncellemenin bu yaz Galaxy Z Flip & Fold 7 lansmanında resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

Samsung telefon ve tablet kullanıcıları, Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7.0 güncellemesini uzun süredir bekliyor. Fakat Güney Koreli teknoloji devi, Android 16 tabanlı bir sonraki sürüm olan One UI 8.0 ile benzer gecikmelerden kaçınmaya kararlı görünüyor.

Bu güncellemenin üzerinde çalışıldığına dair ipuçları birkaç haftadır ortalıkta dolaşıyor. Sunucularda yazılım güncellemeleri görülüyor ve yakında çıkacak cihazların dahili testlerine dair raporlar geliyor. Ancak şimdiye dek güncellemenin gerçek bir telefonda çalıştığına dair doğrudan bir kanıt bulunmuyordu.

Şimdi ise beklenen an nihayet geldi. Şirketin amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 6, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini çalıştırırken görüntülendi. İşte detaylar…

Galaxy Z Flip 6 için sürpriz güncelleme ortaya çıktı

@Alfaturk16 adlı kullanıcının X’te paylaştığı görselle birlikte Hindistan pazarına yönelik Galaxy Z Flip 6 cihazının Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini aldığı iddia ediliyor. Paylaşılan teknik detaylarda 3.160,19 MB büyüklüğündeki yazılım paketi için Nisan 2025 tarihli güvenlik yamasıyla birlikte F741BXXU2CYD7 yazılım sürümünden söz ediliyor.

Güncellemeyle birlikte gelen değişiklik günlüğü, tanıtılan belirli özellikler hakkında herhangi bir ayrıntıyı ortaya koymuyor. Fakat nihai genel sürümde bir dizi yazılım değişikliği ile karşılaşmamız mümkün olabilir.

Ortaya çıkan görüntüler, Samsung’un yeni yazılım güncellemesinin yayınlanması için belirlenen tarihe yetişmek, hatta belki de bu tarihi önceden belirlemek için çalıştığı iddialarını daha da güçlendiriyor.

Pek çok Galaxy telefon kullanıcısı bu sürümlere erişimi olan geliştiricilerin One UI 8 ve Android 16’ya eklenen özelliklerden bazılarını ortaya çıkarmaya başlayacağı önümüzdeki birkaç haftayı şimdiden büyük bir merakla bekliyor.

Samsung, Temmuz ayında beklenen bir etkinlikle birlikte yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin lansmanı sırasında yazılımın kararlı sürümünü resmen sunabilir. Resmi tanıtımın hemen ardından güncellemenin yaygın dağıtımı, her zamanki kademeli yayın yol haritası izlenerek eski uyumlu Galaxy modelleri için de başlayabilir.