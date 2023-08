Sony, PlayStation Plus için Eylül 2023 kataloğunu duyurdu

Sony, çevrim içi oyun abonelik hizmeti olan PlayStation Plus abonelerine her ay birbirinden heyecan verici ücretsiz oyunlar veriyor. Japonya merkezli teknoloji devi her zaman bu oyunların AAA kalitede ve yüksek bütçeli yapımlar olacağını garanti etmemekle birlikte, genellikle oyun severlerin hoşuna gidecek popüler isimleri sunmaya özen gösteriyor.

Ağustos ayında Death’s Door, Dreams, PGA Tour 2K23, Moving Out gibi oyunların da aralarında bulunduğu toplamda 13 oyunu PS Plus abonelerinin beğenisine sunan Sony, Eylül ayının ilk yarısında da heyecan verici yapımlar ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, bu ay ilk etapta üç yeni oyun PlayStation’a eklenecek.

PlayStation Plus, Eylül 2023 kataloğunu duyurdu

Sony, PlayStation Blog’un resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül ayı içerisinde Black Desert: Traveler Edition, Generation Zero ve Saints Row oyunlarını ücretsiz vereceğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, bu oyunların tamamına PlayStation Plus Essentia, Extra ve Premium paketlerini kullanan aboneler erişebilecekler.

Oyunların konusunda ve kullanıcılara sunacağı deneyimden de kısaca bahsetmek gerekirse; ilk olarak, etkileyici açık dünyası ve zengin detaylarıyla dikkat çeken bir MMORPG (Devasa Çok Oyunculu Çevrim içi Rol Yapma Oyunu) deneyimi sunan Black Desert: Traveler Edition, kendi karakterinizi oluşturarak büyülü bir dünyada epik maceralara atılabileceğiniz ve stratejik savaşlarda yer alabileceğiniz, geniş içerik yelpazesi ile uzun soluklu ve büyüleyici bir deneyim vaat eden bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Koreli video oyunu geliştiricisi Pearl Abyss tarafından geliştirilen Black Desert: Traveler Edition, ilk olarak 2015 yılında Microsoft Windows platformu için yayınlandı. Sonraki yıllarda desteğini genişleterek, PlayStation ve Xbox oyun konsollarına da gelen yapım, Eylül ayı içerisinde PS Plus abonelerinin karşısına çıkacak.

İsveçli geliştirici Avalanche Studios’un bir başarısı olan Generation Zero, alternatif bir 1980’lerde geçen açık dünya birinci şahıs nişancı oyunu olarak hayranları karşısına çıkıyor. Gerilim dolu anlar ve taktiksel savaşlarla dolu bir deneyim sunan oyunda, robotların işgal ettiği tehlikeli bir dünyada, yalnız ya da arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmak için taktiksel becerilerinizi kullanmanız gerekecek.

Volition tarafından oluşturulan ve THQ ve Deep Silver tarafından yayınlanan Saints Row ise eğlenceli ve kaotik bir açık dünya suç temalı oyun deneyimi sunuyor. Oyuncular, suç dünyasının içine dalıp çeşitli görevleri yerine getirerek şehirde renkli ve çılgınca eğlenceli olaylara imza atacaklar. Diğer yandan mizahi bir tarafı da olan oyun, serbest oynanışıyla da dikkatleri üzerine çeviriyor.