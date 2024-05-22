PlayStation mobil cihazlara taşınıyor! Sony ücretsiz bir oyun platformu tasarlıyor

Üretmiş olduğu oyun konsolları ile yıllardır oyunseverlerin gözdesi haline gelen Sony, PlayStation markasını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Geçmişte şirketten gelen bazı açıklamalar, PlayStation markasının mobil pazara genişletilmesi ile ilgili önemli çalışmalar olduğuna işaret ediyordu. Uzun bir süre sonra nihayet konuya ilişkin beklenen gelişme karşımıza çıktı.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Sony, PlayStation’ı mobil cihazlara taşıma fikrini daha somut bir hale getirmeye çalışıyor. Gelen raporlar doğrultusunda şirket, akıllı telefon ve tablet cihazlarıyla uyumlu ücretsiz bir oyun platformu geliştirmeyi amaçlıyor. İşte detaylar…

Sony’nin mobil oyun platformu projesi yeni iş ilanında ortaya çıktı

TweakTown’ın haberine göre Japon teknoloji devi Sony, “Mobil Platform Mimarı” arayan yeni bir iş ilanı yayınladı. Bu ilan, şirketin mobil cihazlar için tasarladığı yeni proje hakkında akıllarda soru işareti bırakan pek çok ayrıntıyı cevaplandırmaya yardımcı oldu.

İlan detaylarında yer alan bilgilere göre bu yeni açılan pozisyon, PlayStation Studios Mobile departmanına bağlı olarak görev yapacak. Şirket, “oynaması ücretsiz mobil oyunlar geliştirmek, yayınlamak ve işletmek için PlayStation platformunu tasarlamak üzere deneyimli bir yazılım mühendisi” ile bu iddialı projeye ilk adımını atmak istiyor. Bununla beraber söz konusu işin tanımıyla alakalı şu ifadelere yer veriliyor:

“Bu roldeki bir kişi, bu platformun tasarımına ve uygulanmasına liderlik edecek, mobil oyunları PlayStation hizmetlerine bağlamak için dahili ekiplerle ortaklaşa çalışacak ve tüm mobil oyunların PlayStation kalite standartlarını karşılamasını sağlayacak.”

Sony tarafından yayınlanan iş ilanı, mobil oyun sektöründe en az sekiz yıl profesyonel olarak çalışmış kişileri kapsayacak. İşe alım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte görevli kişi mobil oyun platformu için sistem mimarisini ve arka uç hizmetlerini tasarlayacak; aynı zamanda yüksek kaliteli yazılımın teslimini kolaylaştırmak adına tüm süreci yönetecek

PlayStation mobil oyun pazarına yatırımlarını artırıyor

Sony’nin son yıllarda mobil oyun pazarına daha fazla önem göstermeye başladığı biliniyor. Bunun için önemli bir ekip oluşturan şirket; Apple, Meta, Tencent, Samsung, Ninantic, Zynga ve Riot Games gibi ünlü firmalardan çok sayıda çalışan transfer etti.

Buna zıt şekilde geçen yıl Michail Katkoff ve Nicola Sebastini adlı iki önemli yöneticiyle de yollarını ayırdı. Şirketin mobil oyun segmentini nasıl yöneteceği ve hangi oyunlarla karşımıza çıkacağı şimdilik büyük bir merak konusu.