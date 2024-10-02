PlayStation 5 Pro satışları Sony’nin beklentilerini karşılayamadı

Sony geçtiğimiz ay gelişmiş bir donanıma sahip olan PlayStation 5 oyun konsolunu piyasaya duyurdu. Etkileyici bir performans vaat eden cihaz ne yazık ki satışlarda Japon teknoloji devi Sony’nin beklentilerini karşılayamadı. Bunun nedeninin ise konsolun tepki çeken yüksek fiyatından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Elbette ki PlayStation 5 Pro’nun piyasadaki başarısızlığını ifade etmek için oldukça erken olsa da ilk işaretler maalesef Sony için pek de iyi görünmüyor. Sony’nin beklentilerini karşılamakta zorlanan cihaz, The Verge editörü Tom Warren’a göre Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de raflarda tükenmeden satışlarına devam ediyor. Bu da oyunseverlerin cihaza yeterli ilgiyi göstermediğini ortaya koyuyor.

PlayStation 5 Pro neden yeterli ilgiyi görmedi?

PS5 Pro’nun piyasada yeterli ilgiyi görememesinin en büyük nedeni cihazın yüksek satış fiyatından kaynaklanıyor. Analistlere göre tüketiciler cihazın performansını ve iyileştirmelerini yeterli bulsa da fiyatı yüzünden daha sınırlı bir kitleye hitap ettiğini vurguluyor.

PlayStation 5 Pro, Avrupa pazarında PS5 Digital Edition’dan 300 Euro daha yüksek fiyata sahip olarak 799,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bazı analistler, yeni konsolun büyük bir başarı elde etmesini ve fiyatı ne olursa olsun hemen tükenmesini bekliyordu. Ancak ön siparişler bu beklentileri hayal kırıklığına uğrattı.

PlayStation 5 Pro’nun ön siparişleri Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda sorunsuz bir şekilde mevcut kalmaya devam etti. Bu da ürüne olan ilginin en azından bu başlangıç ​​aşamasında pek yüksek olmadığını gösteriyor. Konsolun resmi lansmanının 10 Ekim’de planlandığını da eklemekte fayda var.

PlayStation 5 Pro 30th Anniversary stokları ise birkaç dakikada tükendi

Fakat ilginç bir şekilde PlayStation’ın 30. yılına özel sınırlı sayıda ürettiği model etkileyici bir satış başarısı gösterdi. Toplamda yalnızca 12 bin 300 tane üretilen ve 1.099 Euro karşılığında satılan konsol sadece birkaç dakika içinde stoklardan tükendi.

PlayStation 5 Pro 30th Anniversary adı verilen bu özel sürüm, PlayStation 1’den esintiler taşıyan nostaljik görünümüyle öne çıkıyor. Performans ve donanım açısından PS5 Pro ile aynı olan model, yalnızca görsel açıdan estetik birtakım dokunuşlar sunuyor.

26 Eylül tarihinde ön siparişe açılan cihaz, 21 Kasım tarihinde resmi olarak tüketicilerle buluşacak. Maalesef Türkiye’ye gelmeyen bu model yalnızca ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, Portekiz, İtalya ve Avusturya’da satışa çıktı.

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