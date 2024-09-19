PlayStation 30. yaşını kutlamak için retro esintili özel PS5 sürümlerini tanıttı

Sony, PlayStation markasının 30. yıl dönümü şerefine dikkat çekici özel ürünlerle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta PlayStation 5 Pro modelini piyasaya süren şirket, şimdi ise yeni yaşını kutlamak amacıyla retro esintili özel PS5 modelini ve aksesuarlarını karşımıza çıkardı.

Sony’nin duyurmuş olduğu yeni ürünler, şirketin ilk PlayStation oyun konsolunu anımsatan kişiselleştirilmiş renkler ve koleksiyonerlerin ilgisini toplayabilecek çeşitli detaylarla süsleniyor. Kullanıcılara nostaljik hisler yaşatacak olan bu özel ürünler çok yakında belirli pazarlarda tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

PlayStation nostaljik tasarımlara sahip modellerini sergiledi

PS5 Slim 30th Anniversary modeli tasarım açısından orijinal 1994 PlayStation cihazının açık ve koyu gri renkleriyle yeniden elden geçirildi. İnce tasarımıyla öne çıkan oyun konsolu ayrıca klasik PlayStation logosu ile dikkat topladı. Yan ve alt alanda kişiselleştirilmiş gravürler ve özel bir dokuya yer verildi.

Konsolla birlikte gelen DualSense de aynı renklere, orijinal logoya ve dokulara sahip. Aynı zamanda PlayStation’ın renkli düğmelerine atıfta bulunan detaylar da dikkat yaratıyor. Eski PlayStation 1 kablolarını taklit eden daha büyük bir ucu olan, USB-C girişli özel bir kabloyla beraber tüketicilere sunuluyor.

Daha güçlü bir seçenek arayan tüketiciler için ise sınırlı sayıda üretilen PlayStation 5 Pro 30th Anniversary öne çıkıyor. Gravürler, özel dokular, DualSense Edge, kontrol cihazı için şarj tabanı, taşıma çantası ve kablolar ile birlikte gelen model, tümü klasik renkler ve logolarla kişiselleştirilmiş eşsiz bir tasarım ortaya koyuyor.

PlayStation Portal’ın 30. yıl özel sürümü de diğer seçeneklerle aynı renk desenine ev sahipliğinde bulunuyor. Ancak bu modelin diğerleriyle aynı kutuda gelmeyeceği, ayrı bir şekilde satışa sunulacağı ifade ediliyor.

Sınırlı sayıda üretilen modeller Türkiye’ye gelecek mi?

Sony henüz ne yazık ki 30. yıl dönümüne özel olarak tasarladığı PlayStation 5 modelleri için bir fiyat etiketi paylaşmadı. Ancak çok yakında cihazın belirli pazarlarda raflarda boy göstermeye başlayacağı vurgulanıyor. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, Portekiz, İtalya ve Avusturya yer alıyor. Bu özel sürümlerin maalesef Türkiye’ye gelmeyeceği görülüyor.

Sony’nin açıklamasına göre ön siparişler 26 Eylül’de, satışlar ise 21 Kasım tarihinde başlayacak. Nostaljik bir tasarıma sahip olan bu cihazlar 12 bin 300 adetlik sınırlı bir üretimle raflara gelecek.