Performans canavarı Xiaomi 15 Ultra olağanüstü bir pil ömrü sunacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi bu yılın Mart ayında amiral gemisi telefonuyla karşımıza çıktı. Xiaomi 14 Ultra modeliyle hem yerel çapta hem de küresel pazarda büyük bir satış başarısı yakalayan şirket, şimdi ise bu cihazın halefi üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra ile ilgili gün geçtikçe yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar ise cihazın batarya performansıyla adından sıkça söz ettireceğine işaret ediyor.

Tıpkı selefinde olduğu gibi son derece modern ve görkemli bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen Xiaomi 15 Ultra pil ömrü konusunda beklentileri fazlasıyla karşılamayı vaat ediyor. Cihazla alakalı ortaya çıkan son detaylar, telefonun güçlü donanım özelliklerini ortaya seriyor. İşte merakla beklenen yeni Xiaomi telefonuyla ilgili ayrıntılar…

Xiaomi 15 Ultra, 6.200 mAh pil kapasitesi ile gelecek

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapacak. Cihaz selefine göre birçok noktada önemli yükseltmeler içerecek. 24 GB RAM kapasitesine sahip olması beklenen telefonda daha büyük sensörlere sahip kameralar alacağı konuşuluyor. Son raporlar ise telefonun iddialı pil ömrüne odaklanıyor.

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra modeli 6.200 mAh pil kapasitesi taşıyacak. Serinin diğer üyeleri olan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro da “abileri” kadar olmasa dahi yine güçlü bir pil ömrü ortaya koyacak. Bu iki cihazda ise 6.000 mAh’lik bataryadan yararlanılacak.

Elbette ki Xiaomi 15 Ultra yalnızca pil ömrü konusunda değil hızlı şarj gücüyle de dikkatleri üzerine çekecek. Merakla beklenen amiral gemisi telefon modelinde 90 watt kablolu hızlı şarj desteği yer alacak. Bunun yanı sıra ayrıca 50 watt ve ters kablosuz şarj seçenekleri de sunulacak.

Performans canavarı donanımı ile rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlayan yeni Xiaomi telefonu kamera yetenekleriyle de farkını gösterecek. Cihaz 50 MP ana kameraya sahip olacak. Dörtlü kamera setinde ayrıca 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 5x yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP periskop lense yer verilecek.

24 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleriyle güçlendirilecek Xiaomi 15 serisi Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 4 çipinden güç alacak. Muhtemelen “abisinden” daha erken bir tarihte piyasaya çıkacak serinin standart modeli olan Xiaomi 15 modeli, henüz resmi olarak tanıtılmayan yeni Snapdragon çipini kullanan ilk telefon olarak piyasaya çıkacak. Bilindiği üzere Xiaomi 14 de Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle gelen ilk telefon olmuştu.

Xiaomi 15 Ultra’nın çıkış tarihi henüz belirsizliğini korumaya devam etse de cihaz iddialara göre 2025 yılının başlarında piyasaya sürülecek. Heyecanla beklenen telefonda 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı ve 2K çözünürlük kalitesine sahip AMOLED ekran sunulacak. Titanyum malzemeye sahip olacak ürün Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2.0 arayüzü ile çalışacak.

Peki ya sizin Xiaomi 15 Ultra’dan beklentileriniz neler? Cihazla ilgili düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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