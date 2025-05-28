Papara’dan beklenen açıklama geldi: “Hesaplarınız güvence altında”

- Dün kayyum atanan Papara'dan resmi açıklama geldi.
- Şirketten gelen açıklamaya göre kullanıcıların hesapları güvence altında tutuluyor.
- Ödeme işlemlerinde geçici olarak günlük limitler uygulanacağı doğrulanıyor.
Papara Elektronik Para A.Ş. dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonla birlikte yasa dışı bahis soruşturmasıyla karşılaşmıştı. Papara’nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Papara’ya ait toplam 8 şirkete ve yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konulmuştu.
Dün akşam saatlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’ya kayyum atandı. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir açıklama yapıldı. Şimdi ise Papara’dan beklenen açıklama nihayet geldi. İşte detaylar…
Papara resmi açıklamada bulundu
Papara’nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların paralarının güvende olduğunun altı çizildi. şirketten gelen açıklama şu şekilde karşımıza çıktı:
Kamuoyunun ve kullanıcılarımızın bilgisine sunarız.
🔗: https://t.co/759CwPbSW6 pic.twitter.com/PBVrc9nxGK
— Papara (@Papara) May 28, 2025
“Kamuoyuna ve değerli kullanıcılarımıza Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.
6493 sayılı kanunun 22’nci maddesi kapsamında ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.”
Merkez Bankası da açıklama yapmıştı
Dün T.C. Merkez Bankası tarafından şu açıklama kamuoyuna paylaşıldı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.
TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir.”