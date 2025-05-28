Papara’dan beklenen açıklama geldi: “Hesaplarınız güvence altında”

Papara Elektronik Para A.Ş. dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonla birlikte yasa dışı bahis soruşturmasıyla karşılaşmıştı. Papara’nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Papara’ya ait toplam 8 şirkete ve yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konulmuştu.

Dün akşam saatlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’ya kayyum atandı. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir açıklama yapıldı. Şimdi ise Papara’dan beklenen açıklama nihayet geldi. İşte detaylar…

Papara’nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların paralarının güvende olduğunun altı çizildi. şirketten gelen açıklama şu şekilde karşımıza çıktı:

“Kamuoyuna ve değerli kullanıcılarımıza Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı kanunun 22’nci maddesi kapsamında ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.”