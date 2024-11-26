Üst düzey performans vaat eden OPPO Reno 13 ve Reno 13 Pro resmen tanıtıldı.

İlk olarak Çin'de satışa çıkacak modeller, rekabetçi satış fiyatlarıyla tüketicilere sunuldu.

Dimensity 8350 çipini kalbinde taşıyan cihazlar, performans canavarı özellikleriyle segmentin öne çıkan seçenekleri arasında yer alacak.

OPPO bugün Çin pazarında yeni Reno 13 serisi akıllı telefon ailesini resmi olarak piyasaya sürdü. Uzun süredir beklenen seri, OPPO Reno 13 ve Reno 13 Pro olmak üzere iki farklı modele ev sahipliği yapıyor.

OPPO’nun yeni üst düzey telefonları etkileyici tasarımları ve gelişmiş teknik özellikleri ile öne çıkıyor. Cihazlar nispeten uygun fiyata gelişmiş bir akıllı telefon deneyimi vaat ediyor. İşte Reno 13 serisi ile ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

OPPO Reno 13 serisi teknik özellikleri

OPPO Reno13 OPPO Reno 13 Pro Ekran 6,59 inç düz OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı 6,83 inç kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci MediaTek Dimensity 8350 MediaTek Dimensity 8350 RAM ve depolama 12/16 GB LPDDR5X, 256/512/1 TB UFS 3.1 12/16 GB LPDDR5X, 256/512/1 TB UFS 3.1 İşletim sistemi Android 15 tabanlı Color OS 15 Android 15 tabanlı Color OS 15 Arka kamera 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş lens 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş, 50 MP periskop 3,5X lens Ön kamera 50 MP selfie kamerası 50 MP selfie kamerası Pil kapasitesi 5.600 mAh, 80W SuperVOOC 5.800 mAh, 80W SuperVOOC, 50W AIRVOOC Boyutlar ve ağırlık 157,9×74,73×7,24 mm, 181 gr 162,73×76,55×7,55 mm, 197 gr Diğer özellikler IP68, parmak izi sensörü, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 IP68, parmak izi sensörü, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Reno 13’te 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklık ve 3.840 Hz PWM karartma destekli 6,59 inç AMOLED ekran bulunuyor. Serinin “Pro” modeli ise daha akıcı bir görüntüleme deneyimi ortaya koyarak 6,83 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor.

GSMArena’nın haberine göre OPPO Reno 13 serisi akıllı telefon modelleri MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 çipinden güç alıyor. Her iki cihaz da Mali-G615 MC6 GPU ile güçlendiriliyor. Bu sayede kullanıcılar mobil oyun ve günlük işlemlerde kusursuz bir performanstan yararlanabiliyor. Cihazlar Android 15 işletim sistemini temel alan ColorOS 15 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

OPPO Reno 13 modeli optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera setiyle sunuluyor. Reno 13 Pro’da ise 50 MP Sony IMX890 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 100x’e kadar dijital yakınlaştırma desteği sunan 50 MP 3,5x periskop telefoto lens yer alıyor. Her iki modelin de ön kısmında 50 MP selfie kamerası sunuluyor.

Serinin standart modeli 5.600 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Reno 13 Pro’nun ise 5.800 mAh pile sahip olduğu ifade ediliyor. İki cihaz da 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği barındırıyor. Aynı zamanda “Pro” cihazında 50W AIRVOOC kablosuz şarj desteğine de yer veriliyor.

OPPO Reno 13 serisi fiyatları

OPPO’nun performans canavarı yeni akıllı telefon modelleri rekabetçi fiyatlarla piyasaya çıkıyor. Şu anda yalnızca Çin pazarında bulunan OPPO Reno 13’ün fiyatı 2.699 CNY (yaklaşık 13 bin TL), “Pro” modeli ise 3.399 CNY (yaklaşık 16 bin TL) karşılığında satılıyor.

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