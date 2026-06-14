OPPO Find N7, katlanabilir iPhone’un geniş ekran konseptini kopyalayacak

Reklam

OPPO'nun bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Find N7 modelinde geniş ekran formatını tercih etmesi bekleniyor.

Bugüne kadar daha dikey ve kompakt hatlarla öne çıkan Find N serisi, bu hamleyle beraber köklü bir değişime uğrayacak.

Cihaz bu sayede Huawei Pura X Max, Samsung Galaxy Z Fold 8 ve katlanabilir iPhone Ultra ile doğrudan rekabet edecek.

OPPO’nun yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu sürpriz bir tasarım değişikliğiyle karşımıza çıkabilir. Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre Çinli şirket, OPPO Find N7 modelinde yıllardır sadık kaldığı tasarım çizgisini terk edecek. İddialara, şirketin bu noktada katlanabilir iPhone’a benzer bir görünüm sunacağına işaret ediyor.

Bilindiği üzere ilk katlanabilir iPhone Ultra’nın geniş ekranlı bir konsept benimsemesi bekleniyor. Benzer bir şekilde Samsung da yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8’i benzer tasarımda sunacak. Huawei Pura X Max ile başlayan bu akıma son olarak OPPO’nun da dahil olacağı öne sürülüyor.

Reklam

OPPO Find N7’den neler bekleniyor?

Digital Chat Station’ın iddialarına göre merakla beklenen yeni katlanabilir OPPO telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen ve henüz resmi olarak tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisiyle donatılacak. Böylelikle kullanıcılar için üst düzey bir performans sunulacak.

OPPO Find N7 modelinin en önemli yeniliklerden biri de tamamen yenilenmiş menteşe sistemi olacak. Sistem, piyasadaki katlanır cihazlarda kullanılan mevcut çözümlere kıyasla önemli bir ilerleme sağlayarak sağlamlığı, güvenilirliği ve genel kullanıcı deneyimi kalitesini artırmaya katkıda bulunacak.

Öte yandan cihazda 7,6 inçlik dahili bir ekran ve 5,5 inçlik harici bir panel yer alacak. Bu boyutlar, OPPO’nun geleneksel olarak kitap tarzı katlanabilir telefonlar için benimsenen formattan daha büyük bir formata doğru yönelebileceğini bizlere gösteriyor.

Merakla beklenen OPPO Find N7’nin ticari lansmanı ne yazık ki yakın zamanda gerçekleşmeyecek. Şimdilik tahminler, lansmanın 2027 yılının başlarında, muhtemelen Mart ayında piyasaya sürülen önceki modelle benzer bir zaman diliminde gerçekleşeceğini gösteriyor.

Selefi OPPO Find N6 modeli Türkiye pazarında da satışa çıkmıştı. Yeni modelin de ülkemizde yine raflara geleceği tahmin ediliyor.

Son olarak geniş ekranlı katlanabilir telefon furyasına Xiaomi’nin de katılacağı iddia ediliyor. Çinli teknoloji devinin şu anda böyle bir cihaz için hazırlıklara başladığı öne sürülüyor.