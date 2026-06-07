Katlanabilir iPhone kanlı canlı sızdırıldı: İşte tasarımı

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Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeline ait bir maket ünitenin fotoğrafları sızdırıldı.

Paylaşılan görseller, merakla beklenen cihazın hem açık hem de kapalı haldeki genel tasarım hatlarını gösteriyor.

Modelin arka tarafında yatay bir şerit halinde konumlandırılan kamera bloğu ve yeni nesil menteşe yapısı dikkat çekiyor.

Cihazın yalnızca beyaz renkle, bu yılın sonbahar döneminde tüketicilerle buluşması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone modelinin tasarımına dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, cihazın kanlı canlı nasıl bir görünüme sahip olacağına ilişkin bizlere önemli ipuçları sunuyor.

Sonny Dickson, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Ultra’nın canlı maket görsellerini internete sızdırdı. Yayınlanan görüntüler, henüz prototip aşamasında olan bu gizemli ürünün hem açık hem de kapalı formdaki görünümünü bizlere aktarıyor.

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iPhone Ultra tek renkle piyasaya çıkabilir

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, esnek bir yapıya sahip olacak akıllı telefon modelinin hem açık hem de kapalı halini bizlere gösteriyor. Sonny Dickson yapmış olduğu paylaşımda, cihazın yalnızca beyaz renkte satışa sunulacağının altını çiziyor.

Dickson’ın bu iddiaları, yakın zamanda ortaya çıkan çeşitli raporlarla da örtüşüyor. Geçtiğimiz günlerde Instant Digital adlı güvenilir bir kaynak da Apple’ın, katlanabilir iPhone’un siyah renkte satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz kesin bir karar vermediğini söylemişti.

Yukarıdaki görsellerde gösterilen ünite, büyük bir olasılıkla yine Dickson’ın bu yılın Mart ayında yayınladığı CAD görüntüsüne dayanıyor. Görüntüler, arka kameraları barındıracak yatay bir bloğun varlığını doğruluyor ve cihazın menteşesinin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

Katlanabilir iPhone’dan neler bekleniyor?

İddialara göre iPhone Ultra, Samsung Display tarafından üretilen kırışıklık olmayan 7,58 inçlik bir OLED ekranla donatılacak. Bunun yanı sıra telefonda 5,35 inçlik bir harici ekran yer alacak.

Apple A20 Pro çipinden güç alacak katlanabilir iPhone modeli, iddialara göre 12 GB LPDDR5X RAM kapasitesiyle piyasaya çıkacak. Cihazda 5.400 mAh ila 5.800 mAh arasında bir batarya bulunması bekleniyor.