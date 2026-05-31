Samsung Galaxy Z Fold 8 yeni tasarımıyla kanlı canlı görüldü

Samsung, temmuz ayında Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra adında iki yeni katlanabilir telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Güney Kore'de canlı olarak görüntülenen Galaxy Z Fold 8, önceki nesillere kıyasla daha kısa ve geniş yapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni modelin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 12 GB RAM ve 200 MP çözünürlüğünde güçlü bir ana kamerayla geleceği belirtiliyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, temmuz ayında merakla beklenen yeni nesil cihazlarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devinin bu kez kitap tarzı katlanabilir formda iki farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkacağı bildiriliyor: Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra.

SamMobile sitesinin haberine göre, yeni katlanabilir akıllı telefon serisinin daha erişilebilir seçeneği olması beklenen Galaxy Z Fold 8, resmi tanıtım öncesinde ilk kez canlı olarak görüntülendi ve tasarımıyla ilgili önemli ipuçları verdi.

Galaxy Z Fold 8 için ilk görseller Güney Kore’den geldi

Galaxy Z Fold 8 Ultra modeline kıyasla daha geniş bir ekran yapısına sahip olacağı belirtilen cihazın, Güney Kore’deki bir restoranda sızdırıldığı bildirildi. Çevrim içi bir forumda paylaşılan iki adet bulanık fotoğraf, meraklıların odağı haline gelmiş durumda.

Görsellerden ilkinde telefonun koruyucu bir kılıf içinde masa üzerinde durduğu fark ediliyor. Diğer fotoğraf ise cihazın kullanım anını gözler önüne sererken, arkadaki çift kamera kurulumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Fotoğrafların kalitesi çok yüksek olmasa da akıllı telefonun önceki nesil Galaxy Z Fold modellerine göre belirgin şekilde daha geniş ve kısa bir gövdeye sahip olduğu anlaşılabiliyor. Sızan bu yeni boyutlar, birkaç ay önce internete düşen CAD tabanlı tasarımlarla da büyük oranda örtüşüyor.

Galaxy Z Fold 8’in muhtemel teknik özellikleri

Sektörde daha önce “Galaxy Z Fold 8 Wide” ismiyle piyasaya çıkacağı konuşulan model için Samsung’un son kararı verdiği ve cihazı doğrudan Galaxy Z Fold 8 olarak adlandıracağı belirtiliyor.

Sızıntı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre daha bütçe dostu bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak olan telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alacak. Donanım tarafında ise 12 GB RAM, en az 256 GB dahili depolama alanı ve 4 bin 800 mAh kapasiteli bir batarya eşlik edecek.

Kamera tarafında da çıta bir hayli yükseliyor. Hem Galaxy Z Fold 8 hem de üst segmentteki Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinde, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve iki adet 10 Megapiksel ön kamera yer alacağı ifade ediliyor.

Serinin güçlü üyesi Galaxy Z Fold 8 Ultra ise bu özelliklere ek olarak 3x optik yakınlaştırma sunan 100 Megapiksellik bir telefoto lens ve 5 bin mAh değerinde daha büyük bir pil kapasitesiyle fark yaratacak.