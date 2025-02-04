Opera Air: Zihinsel sağlığa odaklanan internet tarayıcısı çıktı

Opera, kullanıcıların zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla yeni internet tarayıcısını kullanıcılara sundu.

Opera Air adlı yeni tarayıcı mola hatırlatıcıları, nefes egzersizleri ve rahatlatıcı ses manzaraları gibi özellikler sunuyor.

Şirket bu özellikler ile birlikte kullanıcıların stresini azaltmayı ve odaklanmalarını artırmayı amaçlıyor.

Opera Air'ın öne çıkan diğer özellikleri arasında yerleşik reklam engelleyici, ücretsiz VPN ve ChatGPT destekli Aria AI asistanı gibi ilgi çekici işlevler bulunuyor.

Opera, kullanıcıların dijital refahına odaklanan yeni internet tarayıcısı ile karşımıza çıktı. Zihinsel sağlık odaklı Opera Air resmen duyuruldu. İlgi çeken bu yeni yazılım, kullanıcıların konsantrasyonunu artırmaya yönelik nefes egzersizleri, meditasyon ve binoral ritimlere sahip müzikler gibi farkındalık uygulamalarından esinlenen özellikleri bir araya getiriyor.

Opera’nın açıkladığı detaylara göre bu dikkat çekici girişimin amacı daha dengeli bir tarama deneyimi sunmak olarak belirtiliyor. Aynı zamanda uzun süreli internet kullanımının etkilerinin azaltılması da hedefleniyor. Opera Air’ın hala erken erişim aşamasında olduğunu belirtelim. Fakat yine de bu bağlantıya tıklayarak zihinsel sağlık odaklı yeni internet tarayıcısını erkenden deneyimleme şansına sahip olabilirsiniz.

Opera Air dijital refahı artırmaya odaklanıyor

Opera Air uygulaması hafif bir arayüze öncelik veren minimalist bir tasarımla geliyor. Tarayıcının başlıca özellikleri arasında dört adet duraklama modu yer alıyor. Bu modlar nefes alma, boyun germe, meditasyon ve vücut taraması olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu aktiviteler 3 ila 15 dakika arasında değişmekte olup manuel olarak ya da yapılandırılabilir bir zamanlayıcı aracılığıyla başlatılabiliyor.

“Mola Ver” özelliği kullanım süresi göstergesi olarak çalışarak dinlenmeniz gerektiğini bildiriyor. Kullanıcılar isterse tarayıcı bu aracı devre dışı da bırakabiliyor. Bununla birlikte boyun germe modu, egzersizler sırasında kullanıcının duruşunu yönlendirmek için isteğe bağlı olarak kamerayı kullanabiliyor.

TechCrunch’ın haberine göre Opera Air yapay zeka odaklı önemli işlevlere de ev sahipliği yapıyor. Tarayıcının sunduğu bir diğer benzersiz özelliği ise üretkenliği veya rahatlamayı artırmak için müzik, ortam sesleri ve binoral vuruşları bir araya getiren Boosts aracı olarak belirtiliyor. Kullanıcılar seslerin frekansını özelleştirebiliyor ve efektin süresini 15 dakikadan sınırsız zamana kadar ayarlama şansına ulaşabiliyor.

Tarayıcıda ayrıca yapay zeka asistanı Aria hizmetinin yanı sıra WhatsApp ve Facebook Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamalarına kısayolların bulunduğu kenar çubuğu da yer alıyor. Opera’nın kıdemli ürün direktörü Mohamed Salah, çevrimiçi içeriklerin sürekli tüketilmesinin etkilerine ilişkin yapılan çalışmalara dayanarak, amaçlarının daha dengeli bir tarama alternatifi sunmak olduğunu dile getiriyor.