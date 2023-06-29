OnePlus Fold’un ilk özellikleri ortaya çıktı

Katlanabilir akıllı telefonlar gün geçtikçe daha büyük satış rakamları elde ederek tüketicilerin ilgisini üzerinde toplamaya devam ediyor. Özellikle de Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu alanda önemli bir oyuncu oldu ve kullanıcıların söz konusu pazara olan ilgisini artırmayı başardı. Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 ile dünya çapında yüksek satışlara ulaşan firma, çok yakında Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile hayranları karşısına çıkacak. Öte yandan yakın tarihlerde bu pazara giriş yapacak bir başka isim daha olacak. OnePlus’ın bir süredir OnePlus Fold üzerinde çalıştığı biliniyor.

OnePlus Fold’un teknik özellikleri ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Merakla beklenen katlanabilir telefon hakkında akıllardaki bazı soru işaretleri bu sızıntıyla birlikte ortadan kalkmış oldu. Ayrıntılar, Twitter’da OnLeaks adıyla tanınan Steve Hemmerstoffer tarafından paylaşıldı. İşte şimdiden heyecan yaratan cihazla alakalı bilinen ilk detaylar…

OnePlus Fold teknik özellikleri neler olacak?

OnePlus çok yakında ilk katlanabilir telefonu ile hayranları karşısına çıkacak. Bu cihazla birlikte şirket, önümüzdeki ay Güney Kore, Seul’de piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile dünya çapında rekabet etmeyi amaçlıyor. OnePlus Fold’un resmi lansman etkinliğinin Ağustos ayında gerçekleştirileceği iddia ediliyor. Fakat ne yazık ki şimdilik şirketten bu konuda herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. İlerleyen haftalarda bunun netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

OnePlus Fold, 2K çözünürlük kalitesi, 120 Hz kare hızı ve 120 Hz yenileme hızı ile birlikte akıcı bir ekran deneyimine kapı aralayacak. Cihazın harici ekranı 6,3 inç AMOLED panele sahip olacak. Öte yandan dahili ekranda ise 7,8 inç katlanabilir AMOLED panelden yararlanılacak.

OnePlus Fold, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile yüksek bir performans sunacak. Merakla beklenen katlanan telefon, 256 GB dahili depolama alanı ve 16 GB RAM kapasitesi taşıyacak. Kullanıcılara geniş bir batarya vaat eden model, 4.800 mAh pil kapasitesiyle gelecek ve 67 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak.

OnePlus’ın katlanabilir telefonu, mobil fotoğrafçılar için de iddialı özellikler taşıyacak. Arka panelde üçlü kamera kurulumuna yer verilecek ve lensler Hasselblad imzası taşıyacak. 48 MP ana kamera ile birlikte 48 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP telefoto lens bulunacak. Ön kısımda ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 32 MP ve 20 MP’lik iki adet ön kamera yer alacak.

Son olarak OnePlus Fold, iddialara göre kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 yazılımıyla gelecek. Aynı zamanda cihazda yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunacak.

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