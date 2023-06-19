Samsung Galaxy Z Fold 5, Flip 5 ve diğer ürünlerin tanıtım görselleri sızdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2023 Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayıma başladı. Şirket, bu yıl kendi ülkesinde düzenleyeceği lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürününü karşımıza çıkaracak. Bunlar arasında en dikkat çekecek isimler hiç şüphesiz ki markanın yeni katlanabilir akıllı telefonları olan Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 olacak. Bunların yanı sıra şirketin akıllı saat gibi başka ürünlerini de hayranları karşısına çıkarması bekleniyor.

Yaptığı isabetli tahminleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Evan Blass, Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Buds 3 cihazlarını gösteren tanıtım görselleri ile dikkat topladı. 27 Temmuz’da gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulması planlanan ürünlerin ilk görüntüleri internete sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 nasıl görünecek?

Şirketin çok yakında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 5, sızdırılan tanıtım görselleri ile karşımıza çıktı. Merakla beklenen cihazın hap şeklindeki bir ada içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu ve iç ekranın altında öne bakan kamera da dahil olmak üzere selefi olan Galaxy Z Fold 4’e oldukça benzer bir tasarımda piyasaya sürüleceği görülüyor. Bununla birlikte cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alması ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları sunması bekleniyor.

Samsung’un bir diğer beklenen katlanabilir telefonu ise Galaxy Z Flip 5 olarak biliniyor. Kapaklı tasarımıyla dikkat çeken ürün, Galaxy Z Flip 4’ün ekranından önemli ölçüde daha büyük bir harici ekranla yeni bir tasarıma ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Bu tasarım değişikliği, üst kapağın tamamını kaplayan bir arka ekrana sahip olan Motorola Razr 40 Ultra cihazına son derece benzer bir görünüme işaret ediyor.

Evan Blass tarafından sızdırılan görsellerde karşımıza çıkan bir diğer ürün ise şirketin yüksek performans vaat eden yeni tableti olan Galaxy S9 Ultra oluyor. 12 GB RAM kapasitesi ve 5G bağlantı desteği ile gelecek cihazda Qualcomm’un Samsung cihazlarına özel hız aşırtmalı işlemcisi Snapdragon 8 Gen for Galaxy yer alacak.

Tanıtım görselleri sızdırılan Samsung Galaxy Watch 6, şirketin yeni akıllı saati olarak klasik bir görünümle gelecek. Ortaya çıkan görüntüler, cihazın OLED ekranları barındırmak için daha ince çerçevelere sahip olacağını bizlere gösteriyor. Öte yandan cihazda, tıpkı Galaxy Watch 5 Pro’da olduğu gibi, olası bir darbe durumunda çizilmelere ve çatlamalara karşı dayanıklı safir cam bulunacak. İvmeölçer, jiroskop, pusula, kalp atış hızı takibi, EKG, vücut kompozisyon analizi, kan basıncı ölçümü ve GPS gibi sensörler sunulacak.

2023 Galaxy Unpacked etkinliğinin son ürünü ise muhtemelen Samsung Galaxy Buds 3 adlı kablosuz kulaklık modeli olacak. Yeni nesil kulaklık, önceki modellerde yer alan gürültü engelleme ve ortam sesi modu için altı mikrofon, 5 saate kadar sürekli kullanım için geniş bir pil kapasitesi ve Bluetooth 5.2 desteğine ev sahipliği yapacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Galaxy S9 Ultra, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Buds 3 tanıtım görselleri şimdiden büyük bir dikkat topladı. Ancak şirket, henüz bu sızıntı iddialarına ilişkin herhangi bir cevap vermedi.