11 ve 13 inç iPad Air 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Apple bugün gerçekleştirdiği Let Loose etkinliğinde yeni nesil iPad modelleri ile karşımıza çıktı. 11 ve 13 inç ekran boyutlarına sahip iPad Air 6 piyasaya çıktı.

Önceki nesillere kıyasla oldukça gelişmiş bir performans vaat eden yeni iPad Air, Apple tarafından geliştirilen M2 çiplerle donatıldı. 5G bağlantı desteğiyle gelen ürün, hafif ve ince tasarımıyla dikkatleri üzerinde topladı.

iPad Air 6 özellikleri

Orta segment tablet pazarına hitap eden yeni nesil iPad modeli, yüksek performansıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Son derece hafif ve ince bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, 11 ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle geliyor.

iPad Air 6, 2022 yılında piyasaya çıkan selefinde yer alan M1 çipine kıyasla CPU gücünde olağanüstü bir artış vaat eden M2 işlemciden güç alıyor. Cihaz, şirketin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir yapıda karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış bir tasarım geliyor.

Yatay olarak konumlandırılan stereo hoparlörlerle karşımıza çıkan yeni nesil iPad, 13 inçlik sürümünde daha güçlü baslar taşıyor. Cihazın her iki versiyonu da 128 GB dahili depolama alanıyla başlıyor. Buna ek olarak 256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık depolama sürümleri bulunuyor.

iPad Air 6 fiyatı

Yeni nesil iPad Air modeli 11 inçlik sürümüyle 599 dolardan başlayan fiyatlarla raflara geliyor. Cihazın 13 inçlik versiyonu ise 799 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Cihazın Türkiye fiyatlarının ise çok yakında duyurulması bekleniyor.