Öğrencilere vergisiz telefon uygulamasının detayları netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı uygulaması için detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. 2023 yılı bitmeden hayata geçirilmesi beklenen söz konusu uygulamayla birlikte, günümüzde fiyatı neredeyse 100 bin TL’ye dayanmış olan cep telefonlarının yaklaşık olarak yüzde 50 daha ucuza alınabileceği belirtiliyor. Fakat gelen bilgiler, vergisiz telefon satın alma hakkının bütün öğrencilere tanınmayacağını gösteriyor. Yüksek öğretim kurumlarında okuyan milyonlarca genç tarafından merak edilen konuya ilişkin detayları bir araya getirdik.

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı kimleri kapsayacak?

BirGün Gazetesi tarafından paylaşılan habere göre, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkından yalnızca önlisans ve lisans bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği belirtiliyor. Yüksek lisansta veya açık öğretim fakültesi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ise bu uygulamanın dışında bırakılacağı öne sürülüyor.

Gündeme düşen sızıntılarda, söz konusu uygulamanın hangi akıllı telefonları ve dizüstü bilgisayar modellerini kapsayacağına dair bilgiler de yer alıyor. Söylentilere göre, yalnızca Türkiye’de üretim tesisi veya fabrikası bulunan markaların bu tesislerinde ürettiği ya da montajını gerçekleştirdiği cihazlar vergi muafiyeti kapsamına sokulacak. Küçük bir örnek vermek gerekirse, ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın ülkemizde herhangi bir üretim veya montaj hattı bulunmadığı için, iPhone modelleri vergisiz bir şekilde satın alınamayabilir.

Türkiye’de üretim yapan şirketlere baktığımızda ise, Çinli teknoloji şirketleri OPPO, Vivo, Xiaomi, Tecno Mobile gibi yurt dışı menşeili markalar ile yerli akıllı telefon üreticileri Vestel, General Mobile, Casper ve Reeder markaları karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de üretilen ya da montajlanan çeşitli akıllı telefon ve bilgisayarları şöyle sıralayabiliriz:

Redmi 9C

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Vivo Y11s

Vivo Y21s

Vivo Y53s

General Mobile Phoenix 5G

General Mobile GM 24 Pro

General Mobile GM 23

General Mobile GM 23 SE

General Mobile 21

Casper

Monster

GameGaraj

Listede ismi geçen cihazlar da dahil olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde üretilen bütün akıllı telefonlar vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Fakat gelen bilgilere göre, vergisiz telefon ve bilgisayar ediniminde fiyat sınırlaması da bulunacağı ve belirli bir fiyat aralığının dışında kalan cihazlara KDV ve ÖTV indirimi yapılamayacağı iddia ediliyor. Bahse konu olan fiyat limitinin en fazla veya en az ne kadar olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Merak edilen bir diğer detay da, yaş sınırlaması getirileceği öne sürülüyor. Ortalıkta dolaşan söylentilere göre, yalnızca belli bir yaş grubunda olan öğrencilere vergi muafiyeti sağlanacağı, yaşı tutmayanların ise lisans veya önlisans bölümlerinde eğitim görseler bile bu haktan yararlanamayacakları bildiriliyor. Elbette ki bu iddialar yetkili merciler tarafından doğrulanmış değil. İlerleyen günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konu özelinde kapsamlı bir rehber hazırlayıp kamuoyuna sunması bekleniyor.

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