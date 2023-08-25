Öğrencilere vergi indirimi ile verilecek telefonlar ortaya çıktı

Yüksek öğretim kurumlarında okuyan üniversite öğrencilerine vergi indirimi ile cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanınacağı iddiası bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Genel Seçimleri öncesinde açıklanan bu düzenlemenin en geç 2023 yılınının sonlarına doğru hayata geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan çeşitli iddialara göre, öğrencilere vergi indirimi hakkının yalnızca belirli cep telefonu markalarını kapsayacağı söyleniyordu. Buna göre, yalnızca Türkiye’de üretim veya montaj hattı bulunan telefon üreticilerinin ülkemizde ürettiği cihazların KDV ve ÖTV olmadan satın alınabileceği öne sürülmüştü. Ortaya çıkan son bilgiler ise, bu iddiaları kesin olarak doğrulamasa da destekler nitelikte…

Öğrencilere vergi indirimi hangi telefonlar için geçerli olacak?

Üniversitede eğitim gören milyonlarca genç tarafından aylardır merak edilen bu konuya ilişkin yeni detaylar gözler önüne serildi. Sputniknews Türkiye tarafından paylaşılan habere göre, öğrencilere verilmesi planlanan vergisiz telefon modellerinin listesi ortaya çıktı.

Buna göre aşağıdaki akıllı telefon modelleri, öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz ve ÖTV’siz bir şekilde verilecek. “Kesin ve nihai değil” cümleleriyle duyurulan söz konusu liste şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5

Yukarıdaki listede ismi geçen cep telefonlarının henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığını da belirtmek gerekiyor. Ancak belirtilen modellerin, vergisiz telefon uygulamasının yalnızca Türkiye’de üretilen veya montajlanan cihazlar için geçerli olacağına dair ortaya atılan iddialarla da örtüştüğünü unutmamak gerekiyor.

Türkiye’de üretim yapan markalara baktığımızda, OPPO, Vivo, Xiaomi ve Tecno Mobile gibi Çin merkezli global markalar ile yerli akıllı telefon üreticileri Vestel, General Mobile, Casper ve Reeder gibi isimler karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un da yalnızca belirli giriş seviyesi akıllı telefon modellerini ülkemizde ürettiği biliniyor.

Vergisiz telefon kimleri kapsayacak?

Yine geçtiğimiz günlerde paylaşılan söylentilere göre, öğrencilere vergi indirimi düzenlemesi ne yazık ki herkesi kapsamayacak. Vergisiz telefon ve bilgisayar satın alma hakkından yalnızca lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin faydalanabileceği, bunun dışında yüksek lisans ve açık öğretim fakültesi bölümlerinde eğitim görenlerin ise kapsam dışında bırakılacağı belirtiliyor.

Ayrıca, söz konusu düzenlemenin fiyat sınırlamasına tabi tutulacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yani diğer gereksinimleri karşılıyor olsanız bile, satın almak istediğiniz telefon belirli bir fiyat aralığının üzerindeyse vergi indirimi hakkından yararlanamayacaksınız. Öte tarafta bahsedilen fiyat limitinin ise hangi tutarlarda olacağı belirsizliğini koruyor.