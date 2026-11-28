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Telegram, eski iOS sürümü kullanan iPhone sahiplerine uygulama içinden güvenlik uyarısı göndermeye başladı.

Pavel Durov'a göre güncel olmayan bir iPhone'da yalnızca bir web sitesini açmak bile saldırıya uğramak için yetebiliyor.

Apple'ın 9 Kasım'da yayınladığı iOS 27.2.1, iOS 26.7.3 ve iOS 18.7.12 güncellemeleri bilinen açıkları kapatıyor.

Telegram, eski iOS sürümü kullanan iPhone sahiplerine uygulama içinden güvenlik uyarısı göndermeye başladı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, 28 Kasım Cumartesi’nin ilk saatlerinde yaptığı paylaşımda iPhone kullanıcılarının “büyük ölçekte hacklendiğini” ve güncel olmayan bir cihazda yalnızca bir web sitesini açmanın bile saldırıya uğramak için yetebileceğini söyledi.

Uyarı, Telegram’ın resmi servis bildirimleri hesabından mesaj olarak geliyor. Mesajda kullanıcının iOS sürümünün eski olduğu, bu sürümde verileri ve hesapları riske atan güvenlik açıkları bulunduğu belirtiliyor ve telefonun hemen güncellenmesi isteniyor.

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Pavel Durov ne dedi?

Durov, uyarıyı Türkiye saatiyle 02.08’de X hesabından duyurdu. Paylaşımda iOS sürümü biraz bile eski olan bir iPhone’daki bütün verilerin risk altında olduğunu yazan Durov, uyarının eski iOS sürümündeki bütün Telegram kullanıcılarına gönderildiğini de açıkladı. Paylaşıma eklediği ekran görüntüsünde 27 Kasım tarihli mesaj görülüyor.

🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We’re sending this warning to all our users on older iOS versions: — Pavel Durov (@durov) November 27, 2026

Telegram’ın mesajı, güncellemenin nasıl yapılacağını da adım adım anlatıyor. Kullanıcılardan Ayarlar uygulamasını açıp Genel ve Yazılım Güncelleme bölümüne girmeleri, ardından sunulan en son iOS güncellemesini yüklemeleri isteniyor. Durov ise uyarının hangi saldırıya dayandığını açıklamadı.

Kasım’da iPhone’ları hedef alan iki saldırı ortaya çıktı

Durov belirli bir saldırının adını vermese de Kasım ayında eski iOS sürümlerini hedef alan iki büyük kampanya ortaya çıktı. Bunlardan ilki, 16 Kasım’da BBC, CNN ve Zoom dahil 178 kuruluşun sitesine yerleştirilen zararlı koddu. Bu kod, siteyi ziyaret eden iPhone’lara iOS sürümüne uygun saldırı kitini yüklüyordu.

İkincisi ise reklam güvenliği şirketi Confiant’ın 20 Kasım’da yayımladığı MoldyRoost raporuyla gün yüzüne çıktı. Rapora göre saldırganlar 12 Mayıs ile 17 Kasım arasında 47’den fazla ülkede, 480’i aşkın alan adı üzerinden reklam verdi. Reklama dokunan kullanıcının açılan sayfayı yüklemesi, açık bulunan bir iPhone’u ele geçirmeye yetiyordu. Kullanıcının herhangi bir dosya indirmesi ya da bir onay vermesi gerekmiyordu.

Hangi iOS sürümleri risk altında?

İki kampanyada da Coruna ve DarkSword adlı saldırı kitleri kullanıldı. Google’ın tehdit istihbaratı ekibi ve iVerify’ın Mart ayında belgelediği bu kitlerden Coruna iOS 13.0 ile iOS 17.2.1 arasındaki sürümleri, DarkSword ise iOS 18.4 ile iOS 18.7 arasındaki sürümleri hedef alıyor. Kitler kripto para cüzdanlarının kurtarma kelimelerini, anahtar zincirindeki şifreleri, mesajları ve fotoğrafları ele geçirmek için tasarlanmış. Confiant, MoldyRoost’un güncel iOS 18 sürümündeki iPhone’ları arayan GhostWave adlı ayrı bir kit de kullandığını belirtiyor.

Kitlerin kullandığı açıklar Apple’ın son güncellemeleriyle kapatılmış durumda. Şirketin güvenlik güncellemeleri sayfasına göre 9 Kasım’da yayınlanan iOS 27.2.1, iPhone 11 ve sonraki modeller için en güncel sürüm. Aynı gün iOS 26 ile kalmak isteyenler için iOS 26.7.3, iOS 27’yi alamayan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için ise iOS 18.7.12 yayınlandı.

iPhone kullanıcıları ne yapmalı?

Saldırıların hedefinde uzun süredir güncellenmemiş cihazlar bulunuyor. Bu nedenle Telegram’dan uyarı mesajı alan kullanıcının yapması gereken ilk şey, Ayarlar, Genel ve Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek cihazına sunulan son sürümü yüklemek. Aynı ekrandaki Otomatik Güncellemeler seçeneği açık tutulursa güvenlik yamaları da gecikmeden yükleniyor.

Telegram’ın uyarısı yalnızca uygulamayı kullananlara ulaşıyor. Ancak saldırılar Telegram’a özgü değil, sıradan web siteleri ve reklamlar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla Telegram kullanmayan ama eski bir iOS sürümünde kalan iPhone sahipleri de aynı riskle karşı karşıya.