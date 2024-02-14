Nvidia ücretsiz yapay zeka sohbet robotu Chat with RTX’i tanıttı

Yapay zeka yarışına Nvidia da dahil oldu. OpenAI ile başlayan ve son dönemlerde Google, Microsoft, Meta, Amazon gibi şirketlerin de dahil olduğu AI pazarı, şimdi Nvidia’nın yenilikçi çözümüyle genişliyor. RTX grafik kartları için özelleştirilebilir bir GPT chatbot hizmeti olarak karşımıza çıkan Chat with RTX, PC platformunda tamamen ücretsiz bir şekilde çalışacak.

Herhangi bir şekilde internet bağlantısına ihtiyaç duymadan hizmet verecek olan Nvidia imzalı yapay zeka sohbet robotu, TensorRT-LLM ve NVIDIA’nın Retrieval Augmented Generation (RAG) teknolojisinden faydalanarak etkileyici bir yapıya ulaşıyor. RTX GPU kullanıcılarının şu anda bedava bir şekilde yararlanabildiği hizmet, direkt bir şekilde bilgisayarınızda özelleştirme imkanına sahip olabileceğiniz bir AI deneyimine kapı aralıyor.

Chat with RTX zengin özellikleriyle dikkat çekiyor

Nvidia’nın resmi blog sayfasında yer alan bilgilere göre yerelleştirilmiş bir sistem olarak tasarlanan Chat with RTX yapay zeka sohbet robotu, internet bağlantısı olmadan da hizmet veren yapısıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Pek çok gizlilik ve özelleştirme seçeneğine ev sahipliği yapan yazılım, bu anlamda diğer chatbot hizmetleriyle ciddi bir rekabete odaklanıyor.

Şu anda tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmaya başlayabileceğiniz Nvidia AI chatbot hizmeti, .txt, .pdf, .doc, .docx, .xml gibi yerel bir veri kümesine, Mistral ve Llama 2 gibi büyük dil modellerine entegre edilebilir. Bunun yanı sıra hizmet, YouTube videoları ve oynatma listelerinin tamamından da yararlanarak daha zengin bir yapıya bürünüyor. Kullanıcıların kişiselleştirilmiş yanıtlarla karşılaşabilecekleri sohbet robotu, daha alakalı ve kesin sonuçlara ulaşmanıza katkıda bulunuyor.

Nvidia Chat with RTX nasıl kullanılır?

Nvidia tarafından geliştirilen Chat with RTX sohbet robotu, şu anda Microsoft’un Windows 11 ve Windows 11 işletim sistemlerinde destekleniyor. Öte yandan şirket, en iyi performans için kullanıcıların güncel Nvidia GPU sürücülerine sahip olmaları gerektiğini vurguluyor. Chat with RTX’in sistem gereksinimleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 30 ya da 40 serisi ekran kartı / En az 8 GB VRAM

NVIDIA GeForce RTX 30 ya da 40 serisi ekran kartı / En az 8 GB VRAM RAM kapasitesi: 16 GB ya da daha fazla RAM

16 GB ya da daha fazla RAM Sürücü: 535.11 ya da daha güncel sürümler

Şimdilik demo sürümüne erişim sağlayabileceğiniz yeni yapay zeka chatbot hizmeti, henüz erken gelişim aşamasında karşımıza çıkıyor. Bu nedenle küçük de olsa bazı hatalara sahip olabileceği tahmin edilen hizmet, muhtemelen ilerleyen haftalarda tam sürümüyle gelecek. Hizmetten yararlanmak için bu bağlantıya tıklamanız ve Chat with RTX’i bilgisayarınıza indirip çalıştırmanız gerekiyor.

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