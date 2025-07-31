Nvidia geri adım attı: Windows 10 desteği bir yıl uzatıldı

Microsoft, Windows 10 için resmi desteğini 14 Ekim 2025 tarihine sonlandıracak.

Nvidia ise ilginç bir kararla kullanıcılara bir yıl daha süre vererek RTX GPU'lara yönelik Windows 10 desteğini uzatıyor.

Maxwell, Pascal ve Volta tabanlı Nvidia'nın eski ekran kartları için Ekim 2025’te final Game Ready sürücüsünün sunulacağı ve üç yıl güvenlik güncellemesi desteği sağlanacağı da ekleniyor.

Nvidia bugün GeForce Game Ready için yeni sürümünü yayınladı. Kullanıcılara sunulan bu sürüm, Windows 10 işletim sistemi ile çalışan cihazlar için resmi desteği genişletiyor.

Ayrıca G-Sync teknolojisine sahip bazı oyunlar ve monitörler ekliyor. Nvidia’dan gelen bilgilere göre Windows 10 işletim sistemiyle çalışan GeForce RTX GPU’lar için resmi destek Ekim 2026’ya kadar genişletilecek.

The Verge’ye göre şirket bu güncellemeyle birlikte RTX kullanıcılarına Microsoft’un Windows 10 için kendi desteğinin sona ermesinden (14 Ekim 2025) itibaren bir yıldan biraz fazla bir süre sonrasına kadar sistemde donanım desteğine sahip olmayı vadediyor.

Nvidia’dan Windows 10 kullanıcılarını memnun eden hamle

Nvidia’nın geri adımı, bu koşullardaki kullanıcıların yeni oyunlar ve uygulamalar için en son optimizasyonları almaya devam etmesini sağlıyor. Aynı zamanda daha yeni bir işletim sistemine yükseltme yapmadan önce onlara biraz daha uzun bir süre tanıyor.

Windows 10 eklentisine ek olarak en son Game Ready Sürücüsü güncellemesi, Nvidia’nın G-Sync değişken yenileme hızı teknolojisini destekleyen 62 yeni ekranı da kapsayacak şekilde desteği genişletiyor.

Güncelleme ayrıca Clair Obscur: Expedition 33 ve Mafia: The Old Country (8 Ağustos’ta piyasaya sürülecek) gibi oyunlara da performans iyileştirmeleri getiriyor. Güncelleme şu anda Nvidia’nın resmi web sitesinde mevcut ve GeForce 580.88 WHQL sürüm numarasına sahip.

Eski ekran kartlarına da yeni bir son tarih verildi. Game Ready Sürücüsünün son sürümünü önümüzdeki Ekim ayında yayınlamayı planlayan şirket; Maxwell, Pascal ve Volta mimarilerine dayalı GeForce GPU’ların Ekim 2028’e kadar üç ayda bir güvenlik güncellemeleri alacağını ve 11 yıllık destek kilometre taşına ulaşacağını vurguluyor.

Windows 11 pazar payı büyüyor

Dört yıl önce piyasaya çıkan Windows 11 işletim sistemi ancak bu ayın başında (Temmuz 2025) pazar payı bakımından önceki sürümü geride bırakabildi. Bu önemli adım, şirketin Windows 10 ile ilgili kısıtlamalarını artırmasının hemen ardından geldi.

Temmuz 2025 raporuna göre Windows 11, selefinden daha fazla kullanıcıya hitap etmeyi başardı. Statcounter’ın raporuna göre Temmuz 2025’te en popüler Windows işletim sistemi sürümleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Windows 11 – Yüzde 50.88 Windows 10 – Yüzde 46.2 Windows 7 – Yüzde 2,17 Windows 8.1 – Yüzde 0,25 Windows 8 – Yüzde 0,15

Windows 10 için resmi destek döngüsü 14 Ekim 2025’te sonlandırılacak. Bu nedenle pek çok kullanıcı şimdiden cihazlarını Windows 11’e güncellemeye başlamış durumda.