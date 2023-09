NVIDIA GeForce Now’a 26 yeni oyun ekleniyor

NVIDIA GeForce Now bugün kataloğuna 26 yeni oyun ekliyor. Sürprizlerle dolu pek çok ilgi çekici yapımın yer aldığı listede öne çıkan oyunlar arasında Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, Paleo Pines, Broforce ve A Plague Tale: Innocence gibi isimler dikkatleri üzerinde topluyor. Açıklanan bu oyunların uyumlu mağazalar üzerinden kolaylıkla edinilebileceği ekleniyor.

Düzenli olarak kataloğuna yeni oyunlar eklenmeye devam eden NVIDIA GeForce NOW’ın geçtiğimiz haftalarda abonelik fiyatlarına zam gelmişti. GeForce NOW’ın 1 aylık fiyatı 270 TL olmuş, 3 aylık seçenek ise 650 TL’ye çıkmıştı. 6 aylık pakete 1.250 TL’den erişilebilirken, 1 yıllık paket ise 2 bin 280 TL’ye listelenmeye başladı. Gelen zamla tepkileri üzerine çeken platform, duyurulan oyunlarla yeniden gözleri üzerine çekmeyi başardı.

NVIDIA GeForce NOW kataloğuna eklenen yeni oyunlar

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, Steam üzerinden PC’ye geliyor. Oyun artık GeForce NOW ile tamamen uyumlu bir şekilde çalışıyor. Öte yandan önümüzdeki Perşembe gününe kadar Epic Games Store’da ücretsiz olan Soulstice da listede kendine yer buluyor.

NVIDIA GeForce Now platformuna bugün itibariyle eklenen 26 oyun şu şekilde karşımıza çıkıyor:

These Doomed Isles (Steam)

Paleo Pines (Steam)

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Steam)

Pizza Possum (Steam)

Wildmender (Steam)

Overpass 2 (Steam)

Soulstice (Epic Games Store)

Amnesia: Rebirth (Xbox, PC Game Pass)

BlazBlue: Cross Tag Battle (Xbox, PC Game Pass)

Bramble: The Mountain King (Xbox, PC Game Pass)

Broforce (Steam)

Don Duality (Steam)

Doom Eternal (Xbox, PC Game Pass)

Dordogne (Xbox, PC Game Pass)

Dust Fleet (Steam)

Eastern Exorcist (Xbox, PC Game Pass)

Figment 2: Creed Valley (Xbox, PC Game Pass)

I Am Fish (Xbox)

Necesse (Steam)

A Plague Tale: Innocence (Xbox)

Quake II (Steam, Epic Games Store, Xbox, PC Game Pass)

Road 96 (Xbox)

Spacelines from the Far Out (Xbox)

Totally Reliable Delivery Service (Xbox, PC Game Pass)

Warhammer 40,000: Battlesector (Xbox, PC Game Pass)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Xbox)

GeForce NOW aboneliği nasıl alınır?

NVIDIA GeForce NOW’a abone olmak için yalnızca birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli olacak. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz: