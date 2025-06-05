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    Apple Vision Pro için PS5 ve Xbox desteği geliyor

    Apple Vision Pro karma gerçeklik başlıkları visionOS 26 güncellemesi ile birlikte PS5 ve Xbox desteğine kavuşuyor.
    • Apple Vision Pro için büyük yenilikler ile çok yakında karşılaşacağız.
    • İddialara göre bir sonraki büyük güncelleme olan visionOS 26, önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak.
    • Bu güncellemeyle birlikte Vision Pro'ya PS5 ve Xbox desteği getirilecek.

    Teknoloji devi Apple çok yakında büyük değişiklikler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yılki iOS 26 ile birkaç yeni özellik sunması bekleniyor. visionOS 26 güncellemesinin de büyük yenilikler alacağı konuşuluyor.

    Şirketin burada odak noktası, Apple aygıtlarındaki oyun deneyimini yeniden tanımlayabilecek geliştirmelerle oyun sektörü üzerinde görünüyor. Özellikle de üçüncü taraf denetleyici uyumluluğu sunmasına rağmen, bir sonraki visionOS 26 güncellemesi ile birlikte bu desteğin artacağına işaret ediliyor. Apple’ın karma gerçeklik başlığının yeni nesil konsollarla uyumlu olacağı aktarılıyor.

    visionOS 26 sürpriz yeniliklerle geliyor

    9to5Mac’in haberine göre sistemin yeni sürümü PS5 DualSense, Xbox kontrolcüleri ve hatta uzay kontrolcülerini destekleyecek. App Store’daki uygulamalarda görülebilen “kontrolcü gerekli” rozeti de dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler olacak.

    Bu göstergelerin varlığı, kullanıcıların belirli bir kontrolcüye sahip olmadan belirli bir kontrolcü gerektiren oyunları veya uygulamaları satın almaktan kaçınmasını sağlayacak. Uygulamalar iki tür rozet görüntüleyebilecek.

    Apple Vision Pro
    Görsel: Apple

    Biri Xbox, PS5 veya visionOS’un kendisiyle uyumlu bir kontrolcüye olan ihtiyacı belirtirken, diğeri üç boyutlu öğelerle etkileşime girmek için ideal olan hareket duyarlı bir “Uzamsal Kontrolcü” ye olan ihtiyacı gösterecek.

    Bu özellik, Bloomberg tarafından doğrulandığı üzere Apple’ın visionOS 26, iOS 26, macOS 26 ve diğer işletim sistemlerinde özel bir oyun uygulaması sunabileceği yönündeki son raporlarla örtüşüyor.

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    Ortaklığı daha da genişleten Mark Gurman, Apple ile Sony arasında PlayStation VR2 denetleyici desteğini Apple Vision Pro’ya entegre etmek için yapılan bir anlaşmayı gün yüzüne çıkardı:

    “Apple bu yılın başlarında Sony’ye yaklaştı ve ikisi PlayStation VR2 el denetleyicisi desteğini Vision Pro’ya getirmek için birlikte çalışmayı kabul etti. Bana Sony içinde çalışmanın aylardır devam ettiği söylendi. Apple, planı üçüncü taraf geliştiricilerle görüşerek onlara oyunlarına desteği entegre edip edemeyeceklerini sordu.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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