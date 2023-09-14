NVIDIA GeForce NOW fiyatı zamlandı

NVIDIA tarafından geliştirilen bulut tabanlı oyun akış servisi GeForce NOW, ülkemizde Turkcell çatısı altında GAME+ aracılığıyla hizmet sağlamaya devam ediyor. Oyuncuların diledikleri cihazdan güçlü bir donanıma sahip olan bilgisayara gerek kalmadan, yüksek kaliteli oyunlara erişim sağlamalarına imkan sağlayan servis Windows, macOS, Chrome OS, Android, iOS ve NVIDIA SHIELD TV üzerinden rahatlıkla kullanılabiliyor. 1400’ün üzerinde oyunu destekleyen platformda kullanıcılar ücretsiz bir şekilde, sınırlı bir saatlik kullanım ve düşük çözünürlüklü görüntü kalitesinden yararlanabiliyor. Bu gibi engellere takılmak istemeyen kullanıcılar ise aylık ya da yıllık abone olarak sınırsız bir oyun deneyimine ulaşabiliyor.

NVIDIA bugün kullanıcılarına göndermiş olduğu e-posta mesajında GeForce NOW fiyatı için zam yaptığını duyurdu. GeForce NOW’ın güncel fiyatları belli oldu. 15 Eylül Cuma günü itibariyle tüm kullanıcılar için bu fiyatların geçerli olacağı bildirildi. İşte detaylar…

NVIDIA GeForce NOW Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

En düşük NVIDIA GeForce Now fiyatı daha önce 190 TL iken gelen son zamla birlikte bu rakam 270 TL’ye çıktı. Söz konusu paket, 1 aylık Premium üyeliği kapsıyor. 3 aylık paket 450 TL’den 650 TL’ye çıkarken, 6 aylık üyelik ise 855 TL’den 1.250 TL’yi gördü. Son olarak 1 yıllık abonelik seçeneği 1.668 TL’den 2.280 TL’ye yükselmiş oldu.

1 aylık Premium paketi: 190 TL 270 TL

270 TL 3 aylık Premium paketi: 450 TL 650 TL

650 TL 6 aylık Premium paketi: 855 TL 1.250 TL

1.250 TL 1 yıllık Premium paketi: 1.668 TL 2.280 TL

E-posta mesajı ile kullanıcılara bildirilen yeni NVIDIA GeForce NOW fiyatı 15 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Yani bugün platforma kayıt olan kullanıcılar eski fiyatlardan yararlanmaya devam edebilecek. Öte yandan halihazırda mevcut bir aboneliği bulunan oyunculara da yeni fiyatlar hemen yansıtılmayacak. Bu oyuncular, yeni satın alımlarda zamlı rakamları görecek.

NVIDIA GeForce NOW Premium nasıl alınır?

GeForce NOW’ın ücretsiz abonelik planında bulunan sınırlamalardan sıkıldıysanız, Premium üyeliğe geçmeniz oldukça basit. Bunun için platformun internet sitesini ya da mobil uygulamasını ziyaret etmeniz ve sonrasında aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır: