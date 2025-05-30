Microsoft, Nintendo Switch rakibi taşınabilir Xbox projesini askıya aldı

Microsoft'un uzun süredir Nintendo Switch ve Steam Deck benzeri bir taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre şirket ne yazık ki bu projesini şimdilik askıya aldı.

Microsoft enerjisini Windows 11 işletim sistemli taşınabilir cihazlarda oyun deneyimini iyileştirmeye ayıracak.

Teknoloji devi Microsoft, Xbox donanımının geleceğine yönelik stratejik bir yeniden ayarlama sinyalleri ile karşımıza çıkıyor. Windows Central tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Xbox Series X’in halefinin yerini alacak taşınabilir Xbox konsolu üretme planlarını askıya almaya karar verdi.

Microsoft’un iddialara konu olan ve uzun süredir beklenen taşınabilir oyun konsolu fikri için ne yazık ki bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Merak uyandıran bu modelin Nintendo Switch ve Steam Deck gibi cihazlara rakip olarak geleceği konuşuluyordu.

Taşınabilir Xbox neden iptal edildi?

Ortaya çıkan detaylara göre bu kararın arkasında Microsoft’un enerjisini Windows 11 işletim sistemli taşınabilir cihazlarda oyun deneyimini iyileştirmeye odaklama isteği yatıyor. Şirket, özellikle de SteamOS gibi özel platformlarla karşılaştırıldığında, bu özel segmentte iyileştirmeye yer olduğunu düşünüyor.

Şirketin bu noktada amacı taşınabilir Xbox konseptinden tamamen vazgeçmek değil, daha ziyade metodik bir yaklaşım benimsemek olacak. Öncelikle geleceğin taşınabilir konsolunu güçlendirecek yazılımı mükemmelleştirmek isteyen firma, ardından donanımı tanımlamaya geçecek.

Önceliklerin bu şekilde tersine dönmesi, başlangıçta 2027 için söylentileri yapılan nihai lansmanı, yeni nesil Xbox oturma odası konsollarıyla aynı zamana denk gelecek şekilde daha da ileri bir tarihe erteleyebilir.

Project Kennan’ın teknik özellikleri

Microsoft’un taşınabilir konsolunun resmi olmayan adı olan Project Kennan etrafındaki söylentiler hala hararetli bir şekilde tartışılıyor. ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) bu ayın başlarında sunulan bir rapor ilk ipuçlarını verdi.

Cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Fakat ortaya çıkan ilk söylentiler, 4 çekirdekli bir CPU olan AMD AERITH Plus işlemci, 16 GB RAM ve 20 watt’a kadar Thermal Design Power’dan bahsediyordu.

Ancak gelen son raporlar, daha yüksek performansa sahip AMD Ryzen Z2 Extreme’e yükseltme olasılığını öne sürüyor. Fakat ne yazık ki bu konuda henüz resmi bir onay bulunmuyor.

Xbox Game Showcase için geri sayım başladı

Xbox topluluğu dikkatini artık yaklaşan Xbox Game Showcase’e odaklanmış durumda. 8 Haziran’da yapılması planlanan etkinlikte, yazılım tarafında çok sayıda yeni özelliğin yer alacağı kesin görünüyor.

Gears of War: E-Day, Fable, Clockwork Revolution, Perfect Dark, State of Decay 3, Everwild ve Contraband gibi oyunların fragmanlarının bu etkinlikte yayınlanması bekleniyor. Bahsi geçen oyunların listesi Microsoft’un planlarının yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor.

Etkinliği güzel bir notla tamamlamak için, ana gösterimin hemen ardından Obsidian Entertainment, tamamen The Outer Worlds 2’ye adanmış, Direct tarzında özel bir sunum düzenleyecek.

Taşınabilir Xbox cihazına giden yol geçici olarak tıkanmış gibi görünse de Xbox platformunda oyun oynamanın yakın geleceği heyecan verici olacak ve oyuncuların dikkatini çekecek büyük duyurular yapılacak.