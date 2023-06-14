NVIDIA, F1 23 için DLSS desteği getiriyor

NVIDIA bugün gerçekleştirmiş olduğu açıklama ile birlikte GeForce RTX grafik kartlarında yer alan en son teknolojiler ile uyumlu oyun sayısında genişlemeye gideceğini duyurdu. DLSS desteği alacak yeni oyunlar arasında başta F1 23 gelirken, aynı zamanda Ratchet & Clank: Rift Apart gibi ilgi çekici birçok oyunun bu fırsattan faydalanabileceği öğrenildi.

NVIDIA tarafından geliştirilen DLSS (Deep Learning Super Sampling) özelliği, oyunlarda görüntü kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunuyor. Şirketin Turing ve Ampere tabanlı grafik işlemcilerinde bulunan fonksiyon, oyunlardaki grafik performansını ciddi bir ölçüde yükseliyor. Yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerinden faydalanan hizmet, oyundaki render çözünürlüğünü düşürerek işlemci yükünü azaltıyor. Ancak AI algoritması sayesinde düşük çözünürlüklü görüntüyü daha yüksek çözünürlüğe çeviriyor.

F1 23 lansman gününden itibaren DLSS desteği alacak

NVIDIA’dan gelen açıklamaya göre 16 Haziran tarihinde piyasaya çıkacak olan yarış oyunu F1 23, lansman gününden itibaren DLSS 2 ile GeForce RTX üzerinden oynanabilecek. Aynı zamanda DLSS 3 teknolojisi de ilerideki bir güncelleme ile birlikte oyuna dahil olacak.

RTX’e sahip olan oyuncular, her bir GeForce RTX GPU’daki özel ışın izleme çekirdekleri sayesinde sürükleyici ışın izlemeli yansımaları, gölgeleri ve ortam perdelemesini etkinleştirirken mümkün olan en yüksek kare hızlarını deneyimleme imkanına da ulaşabilecek.

Şirket, PC’de GeForce GTX 900 serisi GPU sahipleri ve hatta yeni RTX 40 serisi için NVIDIA Reflex ile F1 2023 yarışlarını daha da duyarlı bir hale getirecek. Bu sayede Formula 1 hayranları çok daha yüksek bir adrenalin ile oyunun keyfini sürme şansına ulaşacak.

NVIDIA teknolojilerine sahip olacak bir diğer beklenen oyun ise 26 Temmuz tarihinde piyasaya çıkacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart olacak. Heyecanla beklediğimiz oyunda Reflex, DLSS 3, DLAA ve Ray Tracing teknolojilerine yer verilecek. Şu anda halihazırda DLSS ile uyumlu 300’ün üzerinde oyun olduğu bilinirken, Reflex desteğine sahip ise 70 oyun karşımıza çıkıyor.

NVIDIA, DLSS desteğini genişletiyor

Strayed Lights yakın zaman önce DLSS 2 teknolojisini alırken, Daydream: Forgetten Sorrow ise DLSS 2’nin yanı sıra Ray Tracing desteğine sahip. Yarın piyasaya çıkacak Layers of Fear da yine DLSS 2 ve Ray Tracing desteklerinden yararlanacak.

20 Eylül’de yayınlanacak olan Party Animals oyunu DLSS 2 ve Reflex desteklerinden yararlanacak. Aynı tarihte raflara gelecek Witchfire ise DLSS 3 ve Reflex desteklerine sahip olacak. 26 Eylül’te gelecek olan Cyberpunk 2077: Phantom Liberty oyunu ise DLSS 3’ün yanı sıra Full Ray Tracing desteğine ulaşacak.