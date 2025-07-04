Tinder sahte profilleri engellemek için “yüz kontrol zorunluluğu” getiriyor

Tinder, Kaliforniya'daki yeni kullanıcılara "Face Check" adlı yeni bir yüz tanıma özelliği getirdi.

Bu sistem, sahte profilleri otomatik olarak tespit etmeye yardımcı olacak.

Yeni kullanıcılar kısa bir video çekerek yüz geometrilerinin profil fotoğraflarıyla eşleşmesini sağlayacak.

Şimdilik yalnızca Kaliforniya'da test edilen bu özelliğin yakında Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında kullanıma sunulabileceği tahmin ediliyor.

Dijital çöpçatanlık platformu Tinder, Kaliforniya’daki yeni kullanıcılar için bazı zorunluluklar getirdi. Artık kullanıcıların yalnızca birkaç fotoğraf yüklemeleri ve kendileri hakkında birkaç cümle yazmaları yetmeyecek. Kaydırmaya başlamak için birkaç kontrolden geçmek gerekecek.

Axios’un özel haberine göre Tinder artık zorunlu biyometrik yüz doğrulaması özelliğini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Şimdilik Kaliforniya ile sınırlı olan yeni önlem, platformda “güven ve emniyeti artırma” amacıyla yüz tanıma teknolojisinden yararlanıyor.

Tinder’a gelen yeni Face Check sistemi nasıl çalışıyor?

Face Check adlı yeni sistem, kullanıcılardan kaydolurken kısa bir video özçekimi çekmelerini istiyor. Daha sonra bu video, kameranın önündeki kişinin gerçek olduğunu ve profil fotoğraflarıyla eşleştiğini doğrulamak için taranıyor.

Sistem ayrıca aynı kişinin başka bir Tinder hesabında kullanılıp kullanılmadığını da kontrol ediyor. Bu da sahte ya da yinelenen profillerin oluşturulmasını önlemeye yardımcı olacak gibi görünüyor.

Tinder video özçekiminin doğrulamadan sonra silindiğini iddia ediyor. Fakat şirket daha sonra ek güvenlik kontrolleri için kullanılan dijital bir parmak izi olan “geri alınamaz, şifrelenmiş bir yüz haritasını” hala saklıyor.

Bu yeni teknoloji, daha önce Illinois eyaletinde biyometrik veri koruma yasaları konusunda yasal bir mücadeleye girmiş olan FaceTec şirketi tarafından sağlanıyor. Fakat şirketin daha sonra davadan muaf tutulduğunu da eklemekte fayda var.

İlk testler olumlu sonuçlandı

Tinder bu sistemi Kanada ve Kolombiya’da test etti. Yapılan ilk testlerde dolandırıcılar ve sahte kimlikler konusunda bir düşüş görüldüğü bildirildi. Kaliforniya’daki sonuçlar olumluysa, bu zorunlu biyometrik doğrulamanın ABD’nin geri kalanına ve hatta küresel olarak genişletilmesi olasılığı mevcut.

Tinder’ın sahibi olan Match Group, bir sonraki adımlara karar vermeden önce kullanıcı tepkilerini dikkatlice izleyeceğini söylüyor. Biyometrik olmadan temel dijital hizmetlere erişemeyeceğimiz fikriyle giderek daha sık karşılaşıyoruz.

Öte yandan sahte profillerin, dolandırıcılıkların ve “catfishing”in sayısı da her geçen gün artıyor. Bu nedenle giderek daha fazla platform en azından bu sorunları çözmeye çalışan teknolojilere yöneliyor.